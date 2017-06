Premierul Grindeanu: Există riscul deloc dorit să ajungem la alegeri anticipate

Premierul a declarat că este inadmisibilă situaţia în care Liviu Dragnea doreşte să dărâme Guvernul. Moţiunea nu e nici măcar motivată. E doar dorinţa unui om de a avea puterea absolută, a declarat Sorin Grindeanu.

Declaraţiile lui Sorin Grindeanu:

“Nici eu, nici dvs nu v-aţi mai confruntat cu o situaţie aşa bizară.

Azi asistăm la un război personal purtat de un om şi de un grup restrâns în jurul său contra intereselor propriului partid şi al Guvernului.

E tot ce se putea mai rău României în momentul în care economia înregistrează creşteri record şi ne bucurăm de o deschidere extraordinară în cancelariile occidentale. Au fost eforturi imense pentru a pune România pe făgaşul corect.

Ne aflăm aici datorită dorinţei exclusive a lui Dragnea de a avea toată puterea. În cinci luni nu a existat nicio şedinţă de partid în care să se analizeze activitatea Guvernului.

Sunt suficienţi colegi în PSD care nu sunt de acord cu modul în care Dragnea conduce PSD şi faptul că votăm o moţiune contra propriului guvern. Cu siguranţă nu va trece.

Dacă moţiunea ar trece, vom ajunge la mâna lui Klaus Iohannis. Toţi colegii mei să fie conştienţi că fiecare bilă pe care o vor băga în urnă în favoarea moţiunii înseamnă mai puţină putere pentru PSD şi mai multă putere pentru Klaus Iohannis.

Există riscul deloc dorit să ajungem la alegeri anticipate.

Îmi doresc stabilitate şi în România, şi în PSD. Doar un scaun de bucătărie nu poate înţelege că ţara noastră are o mare oportunitate economică şi politică.

Orice fel de întâlniri vor fi făcute cunoscute. Am programat pe zilele următoare întâlniri.

Spre deosebire de Liviu Dragnea, care vrea să-şi dea jos propriul Guvern folosind un raport mincinos, cred că mulţi colegi miniştri şi-au făcut treaba.

Am discutat cu Ion Iliescu în urmă cu 2 – 3 zile privind situaţia politică. Ştiţi că dânsul nu spune da sau nu, a vrut să ştie care e situaţia.

La discursul de învestire am repetat cuvântul “normalitate”, acum suntem departe de a fi în normalitate.

Acest partid înseamnă sute de mii de membri. Le-am cerut colegilor mei la Timişoara, transmiţând acest mesaj către toţi, să nu le fie frică. Acum s-a instalat frica.

Am încercat să am dialog nu doar cu Liviu Dragnea, ci cu toţi care conduc PSD. A venit această situaţie dintr-o dată. Acum 2 – 3 săptămâni spunea cât de bun este acest guvern, cât de bine merge economia. Dintr-o dată apare o evaluare care nu are nicio legătură cu măsurile de guvernare. Trebuia să existe o comisie de evaluare, care nu a existat.

Ce trebuie făcut în acest moment e ca această coaliţie PSD – ALDE să rămână la guvernare în continuare, fără ca vreun moment să se pună semnul întrebării şi să existe riscuri. Când moţiunea trece sunt riscuri majore ca această coaliţie să nu mai formeze majoritatea.

L-am rugat azi pe V. Ponta, fiind deputat, să meargă în grupul PSD de la Cameră să transmită: că în perspectiva în care moţiunea pică, după acest moment mă voi întâlni cu conducerea PSD, dar nu cu Liviu Dragnea şi voi cere în interiorul PSD miniştri, secretari de stat, şefi de agenţii, la fel cu coaliţia. Nu voi decide singur, ci cu colegii mei.

Riscul cel mai mare pentru PSD este să treacă moţiunea. L. Dragnea a propus, eu ştiu 5 colegi de-ai mei care să fie viitori prim – miniştri. Sunt vreo 40 de miniştri propuşi în viitorul cabinet. A spus că toţi miniştrii din actualul cabinet vor face parte şi din viitorul cabinet. Adică ori au mers lucrurile bine, ori nu. E o fractură de legică. Dacă moţiunea va trece ajungem la preşedinte, iar convingerea mea e că PSD va pierde guvernarea.

Singurul lucru pe care nu-l accept şi nu voi face parte este să fiu pus în situaţia de a fi actor principal în spargerea PSD.

M-am gândit de ce această dorinţă de putere a lui Dragnea. Mi-e greu să dau un răspuns, dar acţiunile pe care le întreprinde nu mă fac decât să trag această concluzie.

După OUG 13 am discutat cu Tudorel Toader, i-am cerut să ţină cont de toate deciziile CCR, inclusiv ultima, şi să vină cu câteva lucruri într-un calendar clar: legile justiţiei, care sunt aproape finalizate şi cu pachetul privind măsurile pentru a evita sancţiunile date de decizia pilot de la CEDO. Mai sunt 4 luni în care trebuie să luăm măsuri. La nivel instituţional, nu intru peste treaba celor care sunt profesionişti. Tudorel Toader este un profesionist.

Am primit în acest zile de la funcţionari din cadrul Ministerului Dezvoltării diverse semnale. Nu am spus nelegale. Nu vreau să existe dubii. Fiind într-o perioadă de acest tip, am dorit să nu existe suspiciuni de niciun fel de culoare cum că banii publici ar putea fi folosiţi pentru interese politice. Tocmai că această perioadă – 2 – 3 zile până la clarificare – am dorit să nu fie dubiu. Sunt lucruri pe care le vedeţi dintr-o dată, deşi termenul de depunere a fost 30 martie pentru PNDL (Programul Național de Dezvoltare Local) 2 trebuiau să se ia deciziile în zilele următoare nu s-a lanat, şi dintr-o dată au fost lansate ordinele către judeţe. Am dcis ca timp de 2 – 3 zile, la Ministerul Dezvoltării, acest lucru să nu se întâmple. programul este corect şi bun şi va continua.

În spatele lui Sorin Grindeanu se află steagul României şi al UE. O temă care revine evident, nu am niciun fel de legătură cu servicii secrete. Colaborarea pe care am avut-o în acest cinci luni din postura de premier sau anul în care am fost ministru al comunicaţiilor a fost strict instituţional – e legal, corect şi necesar. Nu am prietenii, legături cum au alţii cu foşti şefi al serviciilor secrete din României, ceea ce nu e un lucru rău. fiecare om îşi alege prietenii. Nu vreau să personalizez. Nu am prietenii cu mine de acolo. Aşa, strict instituţional, am colaborat cu preşedintele Iohannis. Poza la ştiucă mi-a făcut-o Liviu Dragnea.

Am vorbit cu trei oameni – fostul meu şef de cabinet de la Timişoara, cu Marius Nica, fostul meu coleg de Guvern, l-am rugat să vină alături de mine, un specialist extraordinar de bun pe fonduri europene şi un om extraordinar de bun pe cyber security.

Aseară, un coleg parlamentar PSD îmi arăta o organizare incredibilă pentru ziua de azi, cu microbuze la aeroport. Această grabă îmi ridică semne de întrebare. Se puteau desfăşura lucrurile normal. Am un secretar general mai nou care trebuie să se ocupe de aceste lucruri care ţin de proceduri, nu vreau să dau senzaţia că procedural, eu mă agăţ de funcţie.

Mi-e dificil să spun numărul celor care ne susţin, e tot mai mare. Mă interesează să se respecte procedurile constituţionale. Nu am motive să îmi dau demisia. În moţiune nici nu se mai menţionează raportul. Neavând motive să îmi dau demisia, singura modalitate este în Parlament”.

digi24.ro