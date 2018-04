Premierul Dancila: Salariile le vom da inainte de Paste, pensiile nu

Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Parlament, ca doar bugetarii isi vor primi banii inainte de Paste, nu si pensionarii.

“Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste”, a declarat premierul Viorica Dancila.

In ceea ce priveste pensiile, premirul a spus ca daca acestea ar fi virate in aceasta saptamana, ar fi o perioada prea mare pana la urmatoarea pensie.

“Pensiile nu (le vom vira de Paste – n.red.) si am sa explic de ce. Pensiile se dau intre 14 si 27 ale lunii. Daca le dam acum va fi o perioada foarte mare pana cand pensionarii vor lua urmatoarea pensie. In plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecuta si este foarte greu sa tiparim fluturasii de pensie”, a subliniat premierul.

Initial, ministrul de Finante Eugen Teodorovici anuntase ca Guvernul va decide in sedinta de saptamana trecuta ca salariile si pensiile bugetarilor sa fie acordate mai devreme in luna aprilie, discutia nu a mai avut loc.

“Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel de decizie se va anunta in sedinta de guvern de joi. Trebuie sa o facem doar daca suntem, sa spunem, corecti fata de toti cei care au de primit venituri inainte de Paste, adica si salariati, si pensionari. Nu putem sa privam o categorie de aceeasi abordare. Discutam joi in sedinta de guvern”, a spus Teodorovici.

Discutia insa nu a mai avut loc. La finalul sedintei de joi, intrebat despre plata salariilor si a pensiilor anticipat, inainte de Paste, purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat: “Nu a fost o discutie in acest sens in sedinta de Guvern. Mai multe amanunte poate sa dea Ministerul Finantelor”.