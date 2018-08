Prefectul Capitalei, audiat la Parchetul General pentru ca a dat ordinul de interventie a Jandarmeriei la proteste

Ancheta în cazul intervenţiei Jandarmeriei la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei merge înainte. Prefectul Capitalei a fost audiat timp de câteva ore de procurorii militarii, în contextul în care pe numele Speranţei Cliseru este depusă o plângere penală pentru abuz în serviciu, arată informaţiile obţinute de Digi24.

Audierea Speranței Cliseru s-a încheiat după câteva ore. La plecarea de la Parchetul General, a spus că are calitate de martor în dosar.

„Am respectat legea adunărilor publice și acel ordin de intervenție respectă în totalitate legislația în vigoare”, a spus prefectul Capitalei.

Cliseru a refuzat să facă alte precizări privind ordinul prin care jandarmii au intervenit în forță în Piața Victoriei, la protestul din 10 august.

Ea a lăsat să se înțeleagă însă că au fost oameni publici care au încercat să denigreze instituția prefectului.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, spunea că Speranța Cliseru este cea care a semnat ordinul pentru intervenția în forță a jandarmilor, în timpul protestului din 10 august, din Piața Victoriei. Mai mult, în timpul audierilor de ieri din Comisia de apărare din Parlament, Dan spunea că a aflat despre acest ordin abia după intervenția jandarmilor și că în 10 august nu a vorbit cu Prefectul Capitalei.

„În jurul prânzului am ajuns la minister şi am primit informări pe tot parcursul zilei. Nu am discutat cu doamna prefect (prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, n.r.) în ziua de 10 august. Am primit informaţia pe fluxul informaţional după ce s-a semnat ordinul de restabilire a ordinii publice”, a spus ministrul de Interne.

De altfel, printre documentele ridicate săptămâna trecută de procurori în cadrul acestei anchete se află și ordinul de intervenție contrasemnat de Speranța Cliseru, potrivit informațiilor Digi24.

Procurorii de la Parchetul Militar încearcă să lămurească legalitatea acelui ordin – de unde a venit propunerea, când a fost contrasemnată de prefectul Capitalei, care au fost informațiile care au stat la baza emiterii acestui ordin.