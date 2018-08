Pozitia Jandarmeriei: De ce sa fie demisii? Este vorba de conceptul de violenta legitima a statului

Reprezentantii jandarmeriei au oferit, sambata dimineata, explicatii halucinante pentru interventia brutala de la protestele de vineri seara din Piata Victoriei.

Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane si cel al Jandarmeriei Bucuresti au declarat ca actiunile oamenilor legii au fost justificate.

Mai mult, ei au dat vina pe protestatarii pasnici care nu au ascultat sfaturile Jandarmeriei, nu au creat spatiu de manevra si nu au parasit Piata Victoriei de buna voie in momentul cand li s-a cerut acest lucru.

Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane:

- Vreau sa le multumesc cetatenilor care i-au aparat pe jandarmii batuti. Am vazut aseara protestatari care au facut cordon in jurul lor si i-au protejat cu propriul corp. Au fost 455 de raniti.

- Printre persoanele ranite se numara si 55 de jandarmi.

- Jandarmii au avut tunuri de apa si alte mijloace. Interventia noastra de la ora 15.00 a fost pe deplin justificata. S-a incercat blocarea circulatiei fara niciun motiv.

- Jandarmeria a primit aprobarea de la prefect, la ora 23.11, sa se intervina in forta. Pana la ora 02.00 au fost actiuni de evacuare a pietei. Erau femei si copii si pentru noi a reprezentat o prioritate sa ii aparam.

- Sunt 8 dosare penale.

- Au fost vehiculate ca s-au sustras de la jandarmi mai multe arme. A fost extrasa o singura arma de la colega noastra care a fost batuta.

- Am vazut foarte multe titluri care insinuau ca jandarmii si-au abandonat colegii. Nimic mai fals. Va spun ca jandarmii nu isi abandoneaza camarazii, sunt chiar dispusi sa ii apere cu propria viata.

Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Bucuresti:

- Au fost aplicate 23 sanctiuni contraventionale, valoare totala de 17.000 lei.

-Pe retelele de socializare se anunta si pentru aceasta seara proteste si exista mesaje care indeamna la violenta. Vreau ca oamenii sa fie receptivi la ce transmitem noi.

- Exista posibilitatea aparitiei persoanelor agresive, care sa incerce deturnarea protestelor.

- Oamenii trebuie sa se delimiteze de ei. Sa lase spatiu de manevra colegilor mei.

- Evitati prezenta copiilor in piata.

- Toata actiunea noastra de aseara a fost supravegeata de un reprezentant al parchetului militar. Ne dorim ca lucrurile sa ramana intr-un registru civilizat.

- Au fost facute speculatii ca au fost folosite excesiv gaze lacrimogene. Interventia in forta este ultima solutie la care apelam. Am avut prezente in piata echipe de dialog, care au purtat discutii cu cei prezenti. In momentul in care s-au rupt cordoanele de jandarmi, s-au folosit astfel de materiale.

- Pentru ca nu s-a renuntat nici dupa folosirea gazelor lacrimogene, s-a intervenit in forta la ora 23.00.

- S-a intervenit gradual, pentru extragerea persoanelor violente din multime.

- Am avut situatii cand persoanele violente au lovit oamenii pasnici si i-au folosit ca scuturi in fata jandarmilor. Au fost grupuri foarte bine pregatite si organizate.

- Explicatia pentru aruncarea gazelor lacrimogene in multime In primele faze, oamenii obisnuiti nu ne-au creat spatiul necesar pentru a ajunge la persoanele violente. Daca erau mai receptivi si nu ar fi avut o atitutine ostila lucrurile ar fi fost mai simple pentru noi.

- De ce s-a intervenit tarziu pentru a oprii huliganii, desi se stia ca vor veni la protest – Au existat schimburi de informatii, nu poti ingradi dreptul unei persoane de a participa la o activitate. Intervenitia in cadrul unei mase atat de mare este uneori imposibila. Este dificil sa extragi cu penseta un individ sau cativa indivizi dintre mii de oameni. Ne-am izbit de o reticenta a majoritatii oamenilor fata de interventia noastra.

- Violentele au inceput la ora 14.00. Noi nu am avut nicio perioada de liniste dupa acest moment. Fluxurile de persoane au tot crescut, iar incidentele au aparut in diverse locatii. Au fost tratate punctual, au fost folosite gaze lacrimogene, iar apoi s-a apelat la interventia in forta. Nu avea nimeni de suferit daca oamenii erau receptivi si paraseau locul.

- De ce s-a aruncat cu gaze si in zonele pasnice: S-a aruncat cu obiecte de mobilier stradal in permanenta, in toate zonele.

- De ce s-a intervenit asupra oamenilor cu mainile ridicate: Tot timpul au existat presiuni, s-a aruncat cu borduri, cu mobilier. Daca se fac somatii repetate si oamenii nu au ascultat, am intervenit in forta.

ziare.com