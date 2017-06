Poveste brutarului ieșean care s-a luptat cu teroristii de la Londra. “Florine, adu făcălețul cel mare”, a strigat el la un coleg, urmarindu-i pe atacatori (VIDEO)

Florin Morariu este un tânăr de 32 de ani din Iași, dplecat la muncă în Marea Britanie. El lucrează la o brutărie. Povestea sa a devenit virală pe Facebook după ce îi cere colegului său făcălețul cel mare și alb, pentru a-și suplimenta muniția, la scurt timp după o confruntare cu teroriștii. Înainte să plece în Anglia, a lucrat la Carrefour in Iasi.

Povestea lui Florin e simplă. El a asistat la atacul celor trei teroriști și la clipele de groază ale oamenilor care implorau ajutor și acces în brutăria în care lucrează acesta. Sub impulsul emoției și al furiei, Florin înșfacă vreo două navete (pe care în filmare le numește „bascheți”) pe care le aruncă în capul unuia dintre teroriști ca să-l doboare. Intervenția extrem de promptă a poliției, care-l avertizează că aruncă cu grenade înspre teroriști, îl face să renunțe ca să nu-l prindă și pe el explozia. Înfierbântat, acesta revine lângă localul în care lucrează și cere colegului său, tot Florin, făcălețul.

Întreaga poveste a filmării o spune pentru publicația Actual de Cluj:

Sâmbătă noaptea era la muncă împreună cu un coleg din Croația și cu un alt român, Florin. Își făceau treaba obișnuită până când au auzit din stradă țipete. S-au uitat pe geamul mare de 4 metri chiar din fața masei de lucru și-au văzut zeci de oameni alergând înfricoșați. „Se călcau în picioare, țipau, nu știam ce se întâmplă”. Apoi s-au trezit cu două turiste care băteau disperate în geam să le lase să intre. Le-a deschis ușa și fetele au apucat să spună că de la London Bridge coboară niște oameni cu cuțite și taie lumea pe stradă.

„Am ieșit și noi, le-am lăsat înăuntru și le-am spus să stea acolo. Am luat două navete de astea și-am plecat înspre locul din care veneau oameni în alergare. Leșinau oameni pe stradă. În dreapta brutăriei era o alee, o ieșire spre o piață. Văd în stânga, la vreo cinci metri, patru persoane, un cetățean simplu flancat de alți doi, iar din spate vine un al treilea. Apoi îl văd pe cel din dreapta că începe să-l taie cu cuțitul. M-am dus spre ei, am aruncat cu o navetă, aveam două. M-am apropiat, iar cu a doua navetă l-am lovit pe unu dintre ei în cap, în zona feței. Imediat a apărut poliția și mi-au strigat prin portavoce să plec că aruncă grenadă. Go, go! Go! Am auzit clincetul acela pe beton, când a lovit asflatul și în momentul ăla m-am speriat că mă prinde explozia și pe mine. Nu mi-am dat nici eu seama ce fac. Am fugit și mi-am scos telefonul și am început să filmez, până când au venit cei din poliție și mi-au zis să opresc telefonul.

M-am întors la brutărie, erau oamenii înfricoșați. Am băgat câți am putut înăuntru, apoi au venit forțele speciale, au intrat și ne-au pus să stăm culcați cu mâinile la ceafă, se temeau să nu fie teroriști printre noi”, continuă Florin.

Primul lucru pe care l-a făcut când și-a mai revenit din spaimă a fost să-și anunțe familia din România că e totul bine. Și-a sunat părinții, și-a sunat băiatul. „Sunt ok, nu vă faceți probleme. Sunt teroriști, dar poliția i-a prins”.

Ai mai proceda la fel într-o situație similară?, l-am întrebat. „Aș minți să spun asta, asta ține de moment, nu știu. Eu nu m-am dus să mă bat cu teroriștii, mi-am luat navetele alea ca să mă apăr, nici nu știam ce se întâmplă exact. Dar când l-am văzut pe omul ăla înjunghiat, m-a apucat furia și m-am dus să le dau în cap”.

Te gândești să pleci din Londra, din Anglia, având în vedere ce s-a întâmplat? Mai ales că acest atentat vine la două săptămâni de la cel din Manchester.

„Un’ să plec? Nu plec nicăieri. Dă-i în lumea lor de teroriști!”.