Postasii duc pliante PSD pensionarilor din toata tara. Posta Romana a spus cat costa operatiunea 

Deputatul PNL Gigel Stirbu a dezvaluit, luni, ca postasii au fost pusi sa semneze un angajament si sa distribuie pliante electorale pentru PSD. In replica, Posta Romana ne-a confirmat ca a fost semnat un contract cu PSD in acest scop, pentru suma de 925.000 de lei, virati deja companiei.

“Incepand din aceasta dimineata, toti postasii au fost pusi sa semneze un angajament prin care se obliga sa duca la fiecare pensionar in parte un pliant cu destule pagini, facut de PSD.

Nu au voie sa vorbeasca despre asta, dar interesant este faptul ca tipul care m-a sunat mi-a spus ca pe zona lui doar 3 pensionari sunt pro PSD, iar restul nu-i mai deschid usa daca face asta. Cica denigreaza PNL la greu, iar postasii nu vor sa le duca.#PolitizareaPosteiRomane”, a scris luni pe Facebook Gigel Stirbu, deputat PNL de Olt.

Ziare.com a cerut oficial, in baza Legii 544/2001, Companiei Nationale Posta Romana sa spuna daca informatia este reala, care este baza legala a acestei activitati, daca exista un contract semnat cu PSD si care sunt costurile.

In raspunsul primit in foarte scurt timp, Compartimentul Comunicare precizeaza mai intai ca “Posta Romana este companie cu actionariat majoritar de stat, prin Ministerul pentru Societatea Informationala, si NU ESTE INSTITUTIE PUBLICA FINANTATA DIN BANI PUBLICI”.

“Activitatea operatorului national de servicii postale se deruleaza in concordanta cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.13/2013 privind serviciile postale, cu modificarile si completarile ulterioare, si SE SUSTINE DIN BUGETUL PROPRIU.

Posta Romana distribuie materialele de promovare PSD pentru alegerile europarlamentare din acest an, pe baza unui CONTRACT COMERCIAL PLATIT. Modalitatea de distributie este stipulata in contractul dintre parti si este specifica serviciului POSTMESAGER PLUS. Valoarea contractului este de 925.000 lei care au fost deja virati companiei”, se mai arata in raspunsul oficial primit la redactie.

In acelasi timp, Compania Nationala Posta Romana tine sa precizeze ca “respinge orice acuzatie de partizanat politic”, desfasurandu-si activitatea “similar celorlati operatori de profil care activeaza pe piata serviciilor postale”.

“Potrivit prevederilor legale, beneficiarul serviciilor prestate este cel care trebuie sa-si asume intreaga raspundere pentru continutul de text si imagine a trimiterii, in cazul in care acestea incalca legislatia tarii sau normele specifice in domeniu”, adauga reprezentantii Postei.

In plus, sursa citata precizeaza ca, “in perioada de precampanie pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, Posta Romana a trimis oferte fiecarui partid, formatiune si candidatilor independenti pentru promovarea serviciilor de distribuire neadresata (Postmesager, Postmesager Plus si Postcatalog) “, iar oferta se regaseste pe site.