Portugalia si Spania sunt mistuite de flacari. 29 de morti in incendii

Incendii devastatoare afecteaza Portugalia si Spania, unde din aceasta cauza au murit deja mai multi oameni.

Portugalia a fost afectata de un numar record de incendii forestiere, care au provocat moartea a cel putin 27 de persoane, au anuntat serviciile de interventie, citate de La Vos de Asturias.

Este cel mai recent bilant al Autoritatii nationale de protectie civila, care precizeaza ca in acest moment mai sunt active 60 de incendii.

In ultimele zile, peste 440 de incendii sau inceputuri de incendiu au fost semnalate de-a lungul Portugaliei. “Am trait cea mai neagra zi de la inceputul anului in materie de incendii”, a comentat purtatorul de cuvant al Autoritatii nationale de protectie civila, Patricia Gaspar, in cursul serii de duminica.

“Cel putin 20 de sate au fost evacuate si mai multe case au fost mistuite de flacari”, a indicat oficialul protectiei civile.

Circulatia a fost intrerupta pe trei autostrazi, printre care si cea care leaga Lisabona de Porto.

Acest val de incendii este cauzat de “temperaturile net superioare mediei sezonului si de efectul acumulat al secetei ce se face simtita aproape de la inceputul anului”, a explicat Patricia Gaspar.

Circa 216.000 de hectare de vegetatie au ars in Portugalia din ianuarie pana la finalul lui septembrie, conform unei estimari a Institutului pentru conservarea naturii si a padurilor.

In 2003, suprafata arsa a atins un record de aproape 426.000 hectare, dar anul 2017 va ramane marcat de incendiul cel mai ucigas din istoria tarii, soldat, la jumatatea lunii iunie, in apropiere de Pedrogao Grande (centru), cu 64 de morti si peste 250 de raniti.

In Spania incendiile au fost provocate intentionat

Si in Spania vecina sute de pompieri se lupta cu incendiile, in nord-vest, acestea provocand moartea a doua persoane si perturband traficul rutier si feroviar.

Circa 350 de pompieri, ajutati de 200 de soldati, incercau sa stinga 17 incendii diferite in Galicia, a anuntat guvernul acestei regiuni spaniole, intr-un comunicat remis duminica seara.

Mai multe dintre aceste incendii au fost declansate de maniera intentionata, a acuzat seful guvernului regional din Galicia, Alberto Nunez Feijoo. “Este vorba de incendii voluntare, premeditate, declansate de persoane care stiau ce fac”, a declarat el jurnalistilor.

Cinci incendii aproape de orasul portuar Vigo au provocat evacuarea unui centru comercial si a unei uzine auto.

“Putem vedea flacarile. Cel mai rau este ca nu putem iesi pe strada, aerul este irespirabil”, a declarat un locuitor din Vigo la televiziunea publica spaniola TVE.

Traficul feroviar a fost suspendat intre Vigo si Barcelona, a anuntat compania publica de cale ferata Renfe. Mai multe drumuri au fost de asemenea inchise.

