Pop reinvie Editura Didactica si Pedagogica ca sa faca manualele unice: Legea manualului contribuie la securitatea nationala

Ministrul Liviu Pop a declarat, joi, ca “Editura Didactica si Pedagogica va fi reorganizata si va edita manualele scolare”, decizia urmand sa fie luata de Guvern, la initiativa Ministerului Educatiei.

“Guvernul Romaniei, la initiativa Ministerului Educatiei Nationale, va decide ca sarcina publicarii manualelor scolare sa fie asumata de catre MEN prin Editura Didactica si Pedagogica si tiparirea la MO dupa avizarea Consiliului Concurentei. Societatea Editura Didactica si Pedagogica SA va fi infiintata ca societate comerciala pe actiuni, de interes national, cu capital integral de stat, in subordinea MEN, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactica si Pedagogica”, a spus Liviu Pop.

El a adaugat ca Societatea Editura Didactica si Pedagogica SA (EDP SA) va avea ca obiect principal de activitate editarea de manuale scolare pentru invatamantul prescolar primar, gimnazial, liceal si postliceal in limba romana si in limba minoritatilor nationale si alte lucrari pentru invatamantul preuniversitar si universitar.

Liviu Pop a mai precizat ca EDP SA va realiza manuale scolare la solicitarea directa a MEN, pe baza de contract. “Complementar, societatea poate desfasura si alte activitati conexe pentru realizarea obiectului sau de activitate”, a adaugat el.

“Reprezentantii statului in Adunarea Generala a Actionarilor si membrii CA vor fi numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului Educatiei Nationale. Conducerea executiva a societatii va fi asigurata de un director general”, a mai spus Liviu Pop.

El a vorbit si despre cele doua metodologii cadru privind utilizarea auxiliarelor din invatamantul preuniversitar si metodologia pentru mijloacele de invatamant, pe care le-a aprobat in acesta saptamana.

Potrivit ministrului, lista auxiliarelor didactice aprobate prin ordin al ministrului sau vizate prin decizia secretarului de stat cu atributii in domeniu va fi publicata, de asemena, pe site-ul manuale.edu.ro.

“Din acel moment acestea vor putea fi utilizate in unitatile de invatamant preuniversitar”, a precizat el.

Legea manualului scolar

In ceea ce priveste legea manualului scolar, ministrul a spus ca ea contribuie in mod eficient la indeplinirea unui obiectiv de securitate nationala – educatia – si a subliniat ca la ora actuala nu ministerul e proprietarul produselor pe care le plateste – manualele – ci editurile.

“In cazul in care manualul devine bun de interes public, MEN achizitionand continutul, conceptul de la autori, iar manualul ca manuscris PDF si varianta digitala interactiva intra in patrimoniul MEN, va fi resursa educationala deschisa, putand fi folosit in orice unitate scolara din Romania sau orice alta unitate scolara privata din Romania sau din afara Romaniei care functioneaza pe curriculum national”, a mai spus ministrul.

El a anuntat ca dupa consultarile publice va inainta proiectul de lege catre Parlament, iar toate sugestiile, propunerile si opiniile celor interesati pot fi trimise pe adresa e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro.

Ministrul Educatiei s-a adresat si proprietarilor de edituri, spunandu-le ca argumentul principal pentru care Editura Didactica si Pedagogica va edita toate manualele este acela ca de cinci ani sunt peste 239 de titluri la care nicio editura nu a depus oferta.

“Tot pentru aceste edituri, daca mor de grija educatiei din Romania si nu mor de grija profitului declarat sau nedeclarat, le aduc la cunostinta ca in 2014 au fost scoase la licitatie 24 de titluri pentru copiii din clasele I si a II-a. La 12 au depus oferta, la 12 nu. De ce nu au depus la toate 24? Pentru ca nu sunt profitabile sau pentru ca au grija elevilor? In anii 2015 si 2016 si inclusiv 2017 s-au depus oferte pentru 46 de loturi – 26 anul acesta – si nu s-au depus oferte pentru 239 de manuale scolare, nici pe format PDF, nici pe format de hartie.

De ce? Sunt mai rentabile auxiliarele din spatele lor? Nu sunt asa profitabile? Acesta este argumentul principal pentru care Editura Didactica si Pedagogica va edita toate manualele, pentru ca avem de cinci ani peste 239 de titluri la care nicio editura nu a depus oferta”, a spus Liviu Pop.

Ministrul a negat ca ar sustine ideea manualului unic.

“Pe cei care critica proiectul legii manualului scolar si demersul nostru de a intari Editura Didactica si Pedagogica ii rog sa imi spuna public unde au vazut scris intr-un proiect al Ministerului Educatiei Nationale ca ministrul Educatiei sau Ministerul Educatiei sustine manual unic! Facem competitie intre autori si nu edituri, iar competitia intre autori – colegii nostri din invatamantul preuniversitar, universitar, membri ai Academiei Romane, autori si experti in educatie pot sa se concentreze pe scriere de manuale de calitate de care avem nevoie in sistemul de invatamant preuniversitar si universitar”, a incheiat ministrul.

