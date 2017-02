Ponta pierde in instanta si ramane in continuare fara titlul de doctor

Curtea de Apel Bucuresti a respins, marti, ca neintemeiata, cererea lui Victor Ponta de anulare a ordinului ministrului Educatiei prin care i-a fost retras titlul de doctor.

Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitiei, in termen de 15 zile de la comunicare.

Avocatii fostului premier au sustinut, marti, in fata instantei, ca si in cazul cererii de suspendare a ordinului, ca un act administrativ nu poate fi revocat printr-un alt act administrativ, dupa 13 ani in care a produs efecte.

In octombrie, aceeasi instanta a respins, ca neintemeiata, si cererea lui Victor Ponta de suspendare a ordinului ministrului Educatiei. Decizia a fost contestata de fostul premier in 7 decembrie la instanta suprema, insa pana in prezent nu a fost stabilit un termen de judecata.

In septembrie, Baroul Bucuresti a amanat luarea unei decizii privind excluderea lui Victor Ponta din avocatura, pana cand Ministerul Educatiei va solutiona contestatia lui Victor Ponta privind ordinul de retragere a titlului de doctor si Curtea de Apel Bucuresti va da o hotarare in cazul solicitarii fostului premier.

Cererea de excludere a lui Victor Ponta din Baroul Bucuresti a fost depusa de Monica Macovei, care motiva ca fostul premier nu mai poate fi avocat, pentru ca a intrat in avocatura doar pentru ca avea diploma de doctor in Drept, fara examen.

Consiliul General al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a transmis, in 1 august, Ministerului Educatiei decizia finala din 27 iulie, prin care s-a confirmat ca teza de doctorat semnata de Victor Ponta nu respecta standardele de etica a cercetarii stiintifice si a propus, in consecinta, retragerea titlului de doctor in Drept.

Ulterior, ministrul Educatiei de la acea data, Mircea Dumitru, a semnat ordinul prin care i-a retras fostului premier Victor Ponta titlul de doctor.

