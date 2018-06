Ponta, dupa condamnarea lui Dragnea: Trebuie sa se retraga

Victor Ponta a avut prima reacţie după prima sentinţă în cazul lui Liviu Dragnea.

“Cand ai o functie publica sunt lucruri mult mai importante decat cariera personala / eu am demisionat atunci cand am fost inculpat ( pe nedrept) ca sa salvez PSD, Guvernul si regulile de drept in societatea romaneasca / dupa a doua condamnare Liviu Dragnea trebuie sa se retraga daca il intereseaza soarta PSD , a Guvernului si a Romaniei.

Ps – exact pe 21 Iunie ( cu un an in urma ) toti pesedistii au fost traumatizati si umiliti de Liviu Dragnea sa voteze motiunea de cenzura contra Guvernului PSD Grindeanu/ iata ca justitia le spala azi rusinea de atunci!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Magistraţii instanţei supreme l-au condamnat, joi, pe Liviu Dragnea, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în procesul angajărilor de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, în care e acuzat de instigare la abuz în serviciu.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au anulat pedepasa cu suspendare, de doi ani de închisoare, primită de Liviu Dragnea în dosarul Referendumului. Liviu Dragnea a fost achitat pentru fals intelectual.

Magistraţii instanţei supreme au constatat, joi, încetarea procesului penal în cazul fostei soţii a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodan, şi plata unei amenzi de 1.000 de lei.