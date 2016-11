Ponta, despre noua plangere penala in cazul #Colectiv: Asta inseamna ca si Ciolos e vinovat pentru mortii de pe autostrada

Fostul premier Victor Ponta a respins din start orice acuzatie care i s-ar aduce in cazul tragediei de la Colectiv, sustinand ca, daca el ar fi vinovat in acel caz, atunci si premierul Dacian Ciolos ar fi vinovat pentru pierderile de vieti omenesti in carambolul de sambata, de pe autostrada A2.

Replica a venit in conditiile in care familiile victimelor tragediei de la Colectiv au depus, marti, la Parchetul General o noua plangere penala care se refera la modul in care au actionat autoritatile dupa incendiu, printre cei vizati fiind Raed Arafat si Nicolae Banicioiu.

De asemenea, unul dintre semnatarii plangerii, tatal unui tanar care a supravietuit incendiului, dar a murit dupa ce a fost plimbat intre spitalele din Bucuresti, a facut referire la un articol din Codul Penal si a spus ca autoritatile de atunci, inclusiv fostul premier Ponta, pot fi acuzati de “inactiune”.

“Asta inseamna ca Ciolos este vinovat de moartea celor care au murit pe autostrada duminica (sic!). Haideti sa… “, a replicat Victor Ponta, intrebat cum comenteaza de jurnalistii care se aflau la Inalta Curte, unde fostul premier a avut termen intr-un alt proces.

“Eu am demisionat, mi-am asumat raspunderea politica, ma rog, asa cum a fost atunci. Restul lucrurilor le va decide justitia. Dar as vrea sa nu facem politica din moartea unor oameni”, a mai spus Victor Ponta, citat de News.ro.

Cu toate acestea, chiar fostul premier este cel care “face politica din moartea unor oameni” si asta pentru ca diferentele intre cele doua cazuri mentionate de Victor Ponta sunt mai mult decat evidente, nu numai la nivel de numar de victime, cat mai ales in ce priveste gradul si modul de implicare a autoritatilor.

Chiar daca ancheta este departe de a fi ajuns la final, putem spune ca, potrivit informatiilor oferite de martori si probelor adunate pana acum, carambolul de pe A2, soldat cu 4 morti si 41 de raniti, a fost cauzat de conditiile meteo nefavorabile si de deciziile, mai mult sau mai putin proaste, luate de soferii aflati la volan.

In schimb, echipajele de pompieri si medici chemate sa ii salveze pe raniti au actionat coordonat si s-au descurcat bine, neexistand reprosuri la adresa lor, cel putin pana in acest moment.

Insa, in cazul tragediei de la Colectiv de acum un an, vinovatiile au fost multe, iar pana acum anchetatorii nu s-au ocupat decat de o parte dintre ele, cele referitoare la deciziile ce au precedat declansarea incendiului.

Astfel, sunt urmariti penal sau chiar au fost trimisi in judecata administratorii clubului, care nu s-au asigurat ca evenimentul se putea desfasura in siguranta, pompierii care nu au verificat daca incinta permitea desfasurarea concertului, si chiar si primarul de sector, care a avizat desfasurarea activitatii in club fara minime verificari.

In schimb, nimeni nu a fost cercetat sau inculpat pentru toate neregulile din spitale, dezvaluite in ultimul an de presa, care au dus la moartea a zeci de raniti ce ar fi putut sa supravietuiasca. De asemenea, nu au fost cercetati nici medicii de la Spitalul de Arsi care au tinut unitatea speciala nefunctionala, ascunzand faptul ca barocamera achizitionata cu foarte multi bani mai mult incurca decat ajuta. De asemenea, nu au fost cercetati nici decidentii zilei, printre care Raed Arafat si fostul ministru Nicolae Banicioiu, care au refuzat sa ceara ajutor european si sa trimita ranitii la spitale din strainatate cu dotare adecvata, sustinand ca ne descurcam singuri.

Totodata, in plangerea penala formulata marti de familiile victimelor de la Colectiv se vorbeste si despre o serie intreaga de alte nereguli. “S-a mintit in mod ordinar”, acuza rudele celor care au murit, desi ar fi putut fi salvati dupa incendiul de la Colectiv.

ziare.com