Ponta, de la Palatul Victoria: Guvernul nu se inchide ca un supermarket. Grindeanu a trecut un test aproape mafiot

Fostul premier Victor Ponta a facut vineri seara primele declaratii dupa ce a revenit oficial in Guvern, in fruntea SGG.

Victor Ponta a fost numit, vineri, in functia de secretar general al Guvernului Sorin Grindeanu.

Declaratiile lui Victor Ponta:

- Nu ma asteptam nici eu, nici dvs. Suntem intr-o situatie neasteptata si anormala. Primul ministru mi-a propus ieri sa vin in echipa, in aceasta perioada cu totul si cu totul anormala si am spus imediat da, desi nu ma aflam in tara.

- Cred ca Sorin Grindeanu merita sprijin pentru lucrurile corecte pe care vrea sa le faca.

- Functia nu era ce aveam in plan in cariera, dar nu e cazul de orgolii. Trebuie sa asiguram functionarea Guvernului pentru binele tuturor cetatenilor. Guvernul nu este al unui partid, ci este al cetatenilor Romaniei.

- Guvernul nu se poate inchide ca un supermarket pe perioada unei crize politice, iar eu il voi sprijini pe premier.

- A contat foarte mult persoana celui care mi-a facut propunerea. Este un om onest, ca toti cei din Banat. I s-a cerut sa accepte functia de prim-ministru.

- In ultimele zile, am vazut un prim-ministru puternic, hotarat, cu o viziune pentru viitorul Romaniei si pentru viitorul PSD, daca PSD mai vrea sa mai aiba viitor.

- Sunt dispus sa il ajut, acceptand propunerea, cu toate riscurile politice si responsabilitatile.

- In urmatoarele zile, vrem sa tinem pe linia de plutire activitatea guvernamentala, torpilata de o decizie politica gresita luata de dl Dragnea, colegul nostru.

- Cunosc destul de bine administratia centrala, ca sa il sprijin pe premier.

- Daca motiunea de cenzura initiata chiar de PSD contra Guvernului PSD nu va intruni numarul necesar de voturi, este vorba despre o activitate pe termen mai lung.

- In 2007-2008, dl Taricenau a avut un Guvern minoritar, care a functionat.

- Daca motiunea totusi trece, atunci pana la numirea unui nou prim-ministru votat de Parlament, dl Grindeanu trebuie sa asigure functionarea Guvernului. Au fost perioade de interimat de pana la 3 luni si nu poti sa inchizi Guvernul la dorinta dlui Dragnea.

- Sunt absolut convins ca din partea dlui Grindeanu exista dorinta de dialog, si acum, in ceasul al 13-lea, sa-si poata sa-si exercite cat mai bine demnitatea la solicitarea celor care il considera foarte rau dintr-o data.

- Ma consider onorat sa lucrez cu dl Grindeanu, atata timp cat lucram pentru binele public.

- In ultimele zile, a trecut un test aproape mafiot – amenintari personale, cu dezvaluiri personale, si tentative de mituire. Faptul ca a trecut acest test a fost pentru mine motivul determinant sa accept aceasta functie.

- Din aceasta seara ne-am apucat de treaba si la Guvernul Romaniei nu se stinge lumina.

- Sub conducerea dlui Dragnea si la solicitarea sa, PSD inteleg ca-si exclude in doua zile consecutive cei doi premieri. Cunosc foarte multi oameni care au votat PSD si s-au luptat pentru PSD si n-as vrea sa fiu in situatia lor acum.

- N-as vrea sa semanam cu Partidul Socialist din Franta, care a ajuns la 10 la suta. Dl Grindeanu este membru PSD, maine va merge in organizatia sa si nu poate sa-i ia aceasta calitate nici dl Dragnea, venit de la PD.

Cate demisii au fost depuse?

- Acest lucru vi-l va comunica l prim-ministru. Am contrasemnat demisiile dnelor Sevil Shhaideh si Carmen Dan, trimise catre presedinte.

- De la ceilalti ministri astept sa vina la serviciu luni. Nu incalca nicio decizie a partidului, isi fac o datorie legala.

- Guvernul nu se poate inchide, trebuie sa functioneze.

- Dincolo de cele doua doamne ministru, ceilalti sunt asteptati sa lucram cu ei, pana cand un alt prim-ministru va veni la Palatul Victoria.

De ce doar aceste doua demisii?

- Este decizia dlui prim-ministru si cred ca a decis bine.

Incercati sa negociati pentru a forma o noua majoritate?

- Ceea ce pot sa va spun e ca ne-am preocupat cum facem sa functioneze Guvernul. Premierul si eu – si mai sunt si alti colegi alaturi de noi – vom discuta cu parlamentarii PSD sa le spun un singur lucru: “Nu intrati in istorie in acest fel!”. Pentru ca nu mai exista niciun partid care sa voteze o motiune impotriva propriului Guvern.

- Pana in ultimul moment, pot exista solutii rationale in interesul public.

Vreo presiune din partea apropiatilor dlui Dragnea?

- Cu mine, toata lumea din PSD vorbeste frumos si eu vorbesc frumos cu ei. Cu mici exceptii, toti vrem ca PSD sa aiba succes.

Se poarta negociere cu cei de la ALDE?

- Cand premierul va lua o decizie, o voi contrasemna si o voi trimite la Cotroceni.

- Dl Melescanu are lucruri foarte bune de facut, ministrul Energiei, ministrul Mediului isi fac datoria legala.

- Ca secretar general, am cerut un punct de vedere. Nu se poate face o motiune de cenzura care sa se voteze miercuri, nu exista. Am facut ceva motiuni la viata mea.

- Dl Grindeanu trebuie sa asigure functionarea Guvernului cel putin 3 saptamani de acum incolo.

Ati vorbit cu Dragnea sau Tariceanu?

- N-am mai vorbit cu Dragnea din luna februarie, de cand nu a mai avut putinta sa vorbeasca cu mine.

Cu UDMR ati discutat?

- Cred ca niciun PSD nu trebuie sa ceara niciunui alt partid sa il ajute in batalia interna. Cred ca PSD trebuie sa poata sa-si rezolve singur bataliile interne, fara sa cheme un alt partid.

Vom avea sedinta de Guvern saptamana viitoare?

- Daca sunt lucruri urgente, care privesc interesul public… Cu siguranta trebuie facuta o sedinta de Guvern si premierul o va convoca.

- Cu siguranta pot sa va confirm ca primul ministru a discutat cu presedintele, dintr-un motiv foarte simplu – nu trimiti o propunere fara sa discuti inainte cu presedintele.

- Dna Carmen Dan este obligata sa vina la serviciu, in urmatoarele 15 zile, altfel raspunde civil si penal. Pana cand va fi publicat decretul in Monitorul Oficial.

- Sper ca dl Dragnea sa nu le ceara sa nu-si indeplineasca atributiile.

- Va multumesc si ne mai intalnim in aceste zile!

Decizia numirii lui Ponta a fost publicata in Monitorul Oficial, desi seful SGG Mihai Busuioc nu a vrut sa contrasemneze ordinul lui Grindeanu de revocare din functie.

In locul lui Busuioc a semnat insa adjunctul sau, secretarul de stat Alexandru-Mihai Ghigiu.

Asadar, incepand de vineri, “domnul Victor Viorel Ponta se numeste in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru”.

Cel mai probabil, insa, fostul premier va fi exclus din PSD, asa cum a anuntat vineri seara purtatorul de cuvant al partidului, Adrian Dobre: “A facut-o la libera alegere. Mai departe, consecintele vor fi ca urmare a forului de conducere al PSD”. Zilele trecute, in CEx al PSD s-a decis ca social-democratii care vor accepta sa faca parte din Guvernul Grindeanu, dupa retragere sprijinului politic, vor fi exclusi din partid.

ziare.com