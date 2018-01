Politistul acuzat de pedofilie e verificat si in alte 15 cazuri ramase cu autor necunoscut

Politistul acuzat ca a abuzat sexual doi minori in liftul unui bloc din Capitala ar putea fi gasit vinovat si in alte cazuri ramase cu autor necunoscut din 2009 si pana acum, daca anchetatorii vor gasi probe concludente in dosarele pe care au decis sa le redeschida.

Peste 15 astfel de cazuri de agresiune sexuala sunt in verificari dupa ce politistul acuzat (foto centru) ca a agresat sexual doi copii in liftul unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei si-a recunoscut fapta, dar si un viol comis in 2012 asupra unei fetite de 7 ani in acelasi sector.

Conform Digi24, politistii verifica acele dosare in care exista potriviri intre modurile de operare, dar si intre semnalmentele descrise de cei care au depus plangeri in toti acesti ani si politistul retinut luni. Pentru a-l pune insa sub acuzare, este nevoie de probe temeinice. In acest sens, politistii au cerut si informatii din partea operatorilor de telefonie mobila, pentru a putea stabili traseul suspectului incepand din 2012 si a se vedea daca el se potriveste cu zonele in care au fost depuse plangeri pentru agresiune sexuala, relateaza postul de televiziune citat.

Politistul Eugen Stan urmeaza sa mai fie audiat si in perioada urmatoare in cazurile in care ar putea avea ulterior calitatea de suspect. Pana atunci insa, el se va afla astazi in fata judecatorilor de la Judecatoria Sectorului 6, unde a fost adus cu mandat si propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Cel mai probabil el va fi supus si unei expertize psihiatrice, care, daca va fi decisa, va fi realizata la Institutul de Medicina Legala.