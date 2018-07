Politia Rutiera contrazice ambasada Suediei si explica de ce a retinut placutele masinii cu numar anti-PSD

Brigada Rutiera transmite ca a fost intocmit dosar penal pe numele lui Razvan Stefanescu, romanul care conduce masina M**E PSD, pe motiv ca automobilul nu are drept de circulatie in tara cu acele placute, iar Biroul Interpol Stockholm a anuntat ca numerele sunt valabile doar pe teritoriul Suediei. Asta in conditiile in care ambasada Suediei a transmis ca masina are voie sa circule cu acele placute in toata UE.

“Astazi, in jurul orei 06:00, un echipaj de politie al Brigazii Rutiere din cadrul D.G.P.M.B., aflat in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza Sectorului 3, a depistat in trafic un autoturism, inmatriculat in Suedia, condus de un barbat, in varsta de 45 de ani.

Conducatorul auto a fost condus la sediul Brigazii Rutiere, in vederea declansarii verificarilor procedurale, pentru stabilirea cu exactitate a situatiei juridice in ceea ce priveste regimul de inmatriculare si circulatie si a vehiculului pe drumurile publice. In cauza a fost intocmit un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de “conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat care nu are drept de circulatie in Romania”, fapta prev. si ped. de art. 334, alin. (4) din Codul Penal”, se arata in comunicatul Brigazii Ruriere.

In continuare, politistii efectueaza cercetari, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, pentru stabilirea situatiei si a regimului de circulatie internationala pe teritoriul statelor Uniunii Europene, mai precizeaza sursa citata.

Surprinzator este ca ambasada Suediei a postat pe Facebook informatia ca masina cu numere cu mesaj antiPSD poate circula in Romania, pentru ca numerele sunt valabile in toate statele UE.

Brigada Rutiera anunta ca Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, catre structurile teritoriale de politie, o adresa, prin care a solicitat sa analizeze daca se incalca legea.

“Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, catre structurile teritoriale de politie, o adresa, prin care a solicitat analizarea intrunirii elementelor constitutive ale infractiunii prevazute si pedepsite de art. 334, alin. (4) din Codul Penal (Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare au fost retrase sau a unui vehicul inmatriculat in alt stat, care nu are drept de circulatie in Romania, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.), de catre conducatorul acestui autoturism.

Acest articol este coroborat cu art. 82, alin (2) din O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare -

Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere si remorcile inmatriculate in alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditiile tehnice prevazute in Conventia asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule”, se arata in comunicatul de presa.

Sursa citata anunta ca adresa a fost intocmita in urma unei informari trimise Politiei Romane, prin canalele de cooperare politieneasca internationala, de autoritatile suedeze (Biroul Interpol Stockholm), in care se mentiona faptul ca numarul de inmatriculare in cauza este valabil doar pe teritoriul national al Suediei, nefiind valabil pe teritoriul altor state.

“De asemenea, in urma verificarii in bazele de date, s-a constatat ca autoturismul detine alt numar de inmatriculare decat cel aplicat.

Totodata, art. 36, alin. (3) cu trimitere la pct. 1 din Anexa nr. 2 din Conventia de la Viena (8 noiembrie 1968) ratificata de Romania prin Decretul nr. 318 din 1980, stipuleaza ca numarul de inmatriculare prevazut la art. 35 si 36 ale Conventiei trebuie sa fie compus fie din cifre, fie din cifre si litere (…) context in care se confirma lipsa de valabilitate a numarului aplicat pe autoturism si astfel permisiunea de a folosi, pe teritoriul Romaniei, doar numarul permanent, care figureaza si in bazele de date”, mai arata Brigada Rutiera.

Razvan Stefanescu, posesorul masinii, a declarat ca politistii i-au luat luni placutele si i-au suspendat permisul, dar catalogheaza gestul ca fiind o hartuire.

