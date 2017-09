Politia de la Geneva ancheteaza un caz misterios: Toalete infundate cu bancnote reale de 500 de euro

Cum a aflat politia despre acest caz? “Prin plangeri ale unor restaurante”, nemultumite sa-si vada toaletele infundate, chiar daca era vorba despre bani.

Aceste bancnote – autentice – “probabil au fost taiate cu foarfeca”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al justitiei geneveze, Vincent Derouand, confirmand o informatie dezvaluita de ziarul La Tribune de Geneve. ”Acest lucru a avut ca efect colateral infundarea toaletelor”, spune el.Faptele s-au petrecut la jumatatea lui mai. Mai intai au fost infundate toaletele din sala seifurilor agentiei UBS, care dispune de servicii de gestionare a averii, potrivit justitiei. Cateva zile mai tarziu, grupurile sanitare de la trei restaurante din cartier s-au confundat cu aceeasi problema.O parte a banilor a putut sa fie recuperata si pastrata de catre autoritati, care suspecteaza doua persoane. Justitia refuza sa spuna mai multe in acest stadiu, ancheta fiind in curs.Potrivit La Tribune de Geneve, aceste fonduri ar apartine unor femei spaniole care au depus bani intr-un seif la Geneva, in urma cu mai multi ani.

Pentru ca misterul sa fie si mai mare, “un avocat, reprezentanti ai persoanelor care au aruncat bancnote, au trecut si le-au despagubit” cheltuielile cu instalatorii, declara Derouand, care a precizat ca proprietarii si-au retras, dupa aceea, plangerile.

Cu toate ca distrugerea bancnotelor nu este ilegala in Elvetia, si nici infundarea toaletelor cu bancnote, justitia a hotarat sa-si continue ancheta, “ca masura de precautie, pentru a verifica provenienta bancnotelor”, si anume sa stabileasca daca nu cumva au o origine indoielnica, a spus el. UBS nu a comentat. (Ziare.com)