PNL, USR si PMP au sesizat Curtea Constitutionala pe tema modificarilor aduse Codului Penal

PNL, USR si PMP au depus, joi, sesizarea la Curtea Constitutionala cu privire la modificarile facute la Codul Penal, spunand ca au fost atacate peste 30 de articole.

“Sesizarea pe care o adresam Curtii Constitutionale va fi inregistrata astazi (joi – n.red.) . Speram ca acest Cod al protejarii infractorilor nu va deveni lege niciodata. Solicitam CCR sa trimita intrebarile preliminare care privesc statul de drept, care privesc aceasta valoare fundamentala a UE, sa puna aceste intrebari preliminare Curtii de Justitie a UE si apoi sa se aplece la sesizarea noastra de neconstitutionalitate a demersului PSD-ALDE. Aceasta sesizare este rodul muncii PNL, USR si PMP”, a anuntat deputatul PNL Ioan Cupsa, membru in Comisia speciala de modificare a Legilor Justitiei.

Cupsa a mai spus ca au fost atacate la CCR peste 30 de articole, dar si proiectul de lege in integralitate, criticand modificarea articolului 297 din Codul Penal privind abuzul in serviciu si abrogarea articolului 298 privind neglijenta in serviciu.

“CCR va primi astazi (joi – n.red.) foarte multe motive si argumente pe care le va putea accepta astfel incat sa rezolve aceste pericole pentru Justitie, pentru lupta impotriva coruptiei si pentru statul de drept in general”, a adaugat si deputatul USR Stelian Ion, de asemenea, membru al comisiei speciale care a lucrat la modificarea Codurilor.

Proiectul de modificare a Codului Penal a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional. Legea a trecut cu 167 de voturi “pentru”, 97 de voturi “impotriva” si 19 abtineri, in conditiile in care erau necesare minimum 165 de voturi favorabile.

Marti, proiectul de modificare a Codului Penal a fost adoptat de plenul Senatului, in calitate de prima Camera sesizata, dupa o sedinta tensionata, in care Opozitia a incercat sa lase Puterea fara cvorum, insa acest lucru nu a fost posibil, deoarece senatorii UDMR au venit in sala pentru ca sedinta sa poata continua.

ziare.com