PNL si USR pregatesc motiunea de cenzura, dupa ce Iohannis a cerut demisia lui Dancila

Liderii Opozitiei considera fireasca, legitima si justificata decizia presedintelui Klaus Iohannis de a-i retrage increderea si a-i cere demisia Vioricai Dancila din functia de premier, anuntand inceperea discutiilor pentru depunerea unei motiuni de cenzura.

“Reactia presedintelui este una fireasca si perfect legitima, pentru ca ceea ce au facut Liviu Dragnea si doamna Dancila, in calitate de purtator de cuvant al lui Liviu Dragnea, este sa arunce la cos 27 de ani de constructie a diplomatiei din Romania”, a declarat pentru Ziare.com presedintele USR, Dan Barna, la scurt timp de la declaratiile facute de presedintele Klaus Iohannis.

Dan Barna precizeaza ca Guvernul poate fi demis doar de catre Parlament si anunta: “Vom avea discutii chiar astazi cu PNL pentru a initia motiunea de cenzura”.

La randul sau, presedintele PNL, Ludovic Orban, subliniaza ca “este perfect justificata pozitia presedintelui”.

“Categoric Guvernul asta trebuie sa plece, iar premierul nu se arata altceva decat o sluga a lui Dragnea si Tariceanu, care executa toate comenzile lor”, a declarat Ludovic Orban.

Intrebat daca liberalii vor initia motiunea de cenzura, liderul PNL a precizat: “Cu siguranta, am si spus ca vom folosi acest instrument constitutional in momentul in care vom avea cele mai mari sanse de a obtine un rezultat favorabil”.