PNL depune motiune simpla impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa

PNL va depune saptamana viitoare o motiune o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa, a declarat, luni, deputatul PNL Marilen Pirtea.

“Astazi in sedinta Biroului Executiv al PNL s-a luat decizia prin vot ca saptamana viitoare, in Camera Deputatilor, sa inaintam o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei”, a declarat deputatul PNL Marilen Pirtea.

Deputatul PNL a afirmat ca guvernarea PSD-ALDE “carpeste si amputeaza sistemul educational”.

“In conditiile in care se desfiinteaza unitati de invatamant din Romania fara un plan sustenabil, fara un studiu de impact, fara un studiu de fezabilitate, fara un studiu asupra impactului acestei masuri, asistam la o lipsa de strategie, la o lipsa de viziune, asistam doar la masuri pompieristice luate ad-hoc din motive financiare intr-un sistem educational in care avem 4.500 de cadre didactice necalificate nu exista criterii si reguli dupa care se fac aceste disponibilizari.

In conditiile in care avem 2.418 de unitati de invatamant fara grup sanitar in incinta, ci in curte, avem un program de guvernare al PSD prin care ne spun ca in trei ani se va remedia aceasta situatie noi trecem la eliminarea de unitati de invatamant, comasare si disponibilizari in sistemul educational”, spune Marilen Pintea.

Deputatul liberal subliniaza ca este pentru prima data cand examenul de bacalaureat se desfasoara in luna februarie, cand elevii nu au absolvit liceul, ceea ce este ilegal.

“In acest moment, avem in premiera un Bac de februarie, care este ilegal pentru ca legea educatiei nationale spune clar ca examenul de Bacalaureat se adreseaza absolventilor de liceu, iar in acest moment avem o contradictie pentru ca elevi din ultimul an de studiu la liceu sunt pusi in fata unor examene de competente din cadrul examenului de Bacalaureat”, a spus Pirtea, criticand masurile luate de Guvern in domeniul educatiei.

ziare.com