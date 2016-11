PNL cere demisia deputatului Eugen Bejinariu, inainte de votul din Camera Deputatilor

Partidul National Liberal solicita demisia din Parlament a deputatului PSD, Eugen Bejinariu, acuzat de procurorii DNA de abuz in serviciu, “avand in vedere intentia PSD de a aplica aceeasi tactica parlamentara de a bloca prin absenta votul din Camera Deputatilor”, se arata intr-un comunicat de presa. Deputatii urmeaza sa se intruneasca luni de la ora 16.00 pentru a vota asupra cererii DNA de incuviintare a urmaririi penale pe numele lui Bejinariu, insa avand in vedere ca este campanie electorala, sunt sanse mici sa se atinga cvorumul necesar pentru vot.

“Ne asteptam de la majoritatea PSD-ALDE la aceeasi atitudine parsiva de a sfida ideea de egalitate in fata legii si de a incerca sa amane decizia in cazul deputatului PSD, Eugen Bejinariu, pentru dupa alegerile parlamentare din 11 decembrie. PSD-ALDE le e frica de votul romanilor, dar nu le este suficient de frica pentru a permite organelor de urmarire penala sa-si continue ancheta” se arata in comunicatul transmis de liberali.

PNL sustine ca, dupa votul din 11 decembrie, “daca va sta in puterea lor”, PSD si ALDE “vor intreprinde tot ce le sta in putinta pentru a pune pe butuci orice structura de parchet care instrumenteaza dosare de coruptie”.

Liberalii atrag atentia ca PSD-ALDE poate asigura cvorumul de sedinta pentru ca detin majoritatea parlamentara.

Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut pe 21 noiembrie sesizarea Camerei Deputatilor pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale fata de Eugen Bejinariu, ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului in perioada 2003 – 2004, in legatura cu savarsirea, pe vremea in care a detinut functia ministeriala, a infractiunii de abuz in serviciu, in forma continuata, in dosarul ‘Microsoft 2′.

Procurorii sustin ca Bejinariu, cu incalcarea dispozitiilor privind achizitiile publice, a initiat si a sustinut proiectele a doua hotarari de guvern (nr.1473/11.12.2003 si nr.470/01.04.2004), prin care s-a aprobat incheierea intre Guvern si Fujitsu Siemens Computers GmbH a unui contract comercial de inchiriere de licente referitor la produsele Microsoft, invocandu-se, in mod nereal, calitatea firmei de unic distribuitor pentru aceste produse, in scopul de a fi favorizata prin evitarea organizarii unei licitatii publice.

HotNews