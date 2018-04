PNL a obtinut la Strasbourg sesizarea Comisiei de la Venetia pe Legile Justitiei

Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a aprobat solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia pentru exprimarea unui punct de vedere cu privire la modificarile Legilor Justitiei facute de Parlamentul Romaniei.

“PNL a folosit in acest demers o cale extraordinara de sesizare a Comisiei de la Venetia prin intermediul Comisiei de Monitorizare a APCE. In aceste conditii, CCR va trebui sa tina cont de opinia Comisiei de la Venetia in privinta modificarilor aduse Legilor Justitiei, asa cum a tinut cont si in alte cazuri. Parcursul legilor Justitiei va trebui sa astepte acum punctul de vedere al Comisiei de la Venetia.”, subliniaza PNL intr-un comunicat .

Forumul Judecatorilor din Romania a cerut public sefei CSM, Simona Marcu, sa sustina, joi, in cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei sesizarea Comisiei de la Venetia, in cazul celor trei legi ale Justitiei.

Era ultima sansa ca proiectele legislative sa ajunga pe masa unor experti independenti inainte de a fi promulgate.

Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a reluat joi discutiile privind solicitarile ca Legile Justitiei sa fie trimise spre analiza Comisiei de la Venetia. Asta dupa ce, luni, Comisia Juridica a APCE a decis ca acestea sa fie trimise pentru analiza Comisiei de la Venetia.

Aceasta din urma este un for consultativ al Consiliului Europei, dar extrem de relevant in materie de drept constitutional.

ziare.com