PNL a depus motiunea de cenzura impotriva guvernului Tudose, cu titlul “PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”

PNL a depus vineri la Parlament, impreuna cu cei de la USR, motiunea de cenzura impotriva guvernului PSD-ALDE condus de Mihai Tudose, titlul insa facand referire la Liviu Dragnea – “PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”. Motiunea are 44 de pagini si a fost semnata de 148 de parlamentari de la PNL, USR, PMP si trei deputati independenti, intre care si fostii deputati ALDE Daniel Constantin si Sorin Campeanu, colegi de partid cu Victor Ponta.

“Am depus motiunea de cenzura impotriva guvernului Dragnea-Tudose. Vine in sprijinul tuturor celor mintiti. Niciodata dupa 1989 o guvernare nu a ridicat atatea categorii de cetateni impotriva ei. Aceasta guvernare a adus o scadere a nivelului de trai, o impovarare a mediului de afaceri, o lipsa de predictibilitte, o crestere a costului creditelor si o indepartare de tot ceea ce inseamna tari civilizate. Avem 148 de semnaturi de initiere de la PNL, USR si PMP, un parlametnar independent si Sorin Campeanu si Daniel Constantin,” a declarat Raluca Turcan, liderul deputatilor liberali, dupa depunerea motiunii la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.

Citirea motiunii se va face cel mai probabil in plenul reunit saptamana viitoare, iar dezbaterea si votul la cateva zile dupa.

Avand in vedere ca exista un total de 465 de parlamentari, PNL are nevoie de 233 voturi in favoarea motiunii pentru a da jos guvernul.

Motiunea este sustinuta in mod clar de PNL, USR si PMP. Liberalii au avut discutii si cu cei de la UDMR si minoritati. Cei de la UDMR nu au anuntat inca ce vor face, insa nu au vrut sa semneze motiunea, iar Kelemen Hunor a dat de inteles ca mai degraba nu sustine demersul.

“Moţiunea de cenzură este binevenită oricând, dar în acest moment, această moţiune de cenzură nu are o finalitate dorită, pentru că PSD şi ALDE au o majoritate stabilă, cifric. Eu mă mir că Partidul Naţional Liberal depune o moţiune de cenzură pe nişte măsuri fiscale neoliberale, dar mă rog, e treaba lor dacă se ciocnesc trenurile în capul lor sau nu se ciocnesc, nu mă interesează. Am spus alt lucru de principiu: înainte de orice dezbatere despre o astfel de aventură politică, ar trebui să ştim cine va fi propunerea lor pentru postul de premier, dacă va cădea Guvernul, programul de guvernare, direcţia în care vor să ducă ţara. Chestia aia că se va stabili după vot pe mine nu mă mulţumeşte în nici un fel. Noi nu vom semna această moţiune de cenzură”, a spus el la RFI.

Cei de la minoritati vor face luni un anunt.

Matematica parlamentara in acest moment:

PSD: 153+67=220

PNL: 69+29=98

USR: 29+13=42

UDMR: 21+9=30

PMP: 16+8=24

ALDE: 14+9=23

Minoritati: 17

Neafiliati: 11

