PNL a decis: Participa la dezbaterea motiunii de cenzura, dar nu voteaza

Senatorii si deputatii PNL vor fi prezenti la plenul reunit de miercuri, in care se va vota motiunea de cenzura, insa nu vor vota, a anuntat noul presedinte al PNL, Ludovic Orban, luni, la finalul sedintei Biroului Executiv.

“Am luat decizia ca parlamentarii PNL sa fie in sala si sa nu voteze (…) Am decis sa nu ne amestecam ca partid politic in aceasta rafuiala intre doua clanuri ale PSD, pentru ca noi suntem si impotriva clanului Dragnea, si impotriva clanului Ponta-Grindeanu. Am incredere in toti parlamentarii PNL, am incredere ca vor respecta pozitia politica a partidului, decisa in organizatia statutara proaspat aleasa, si ca respecta vointa cetatenilor care i-au votat”, a declarat presedintele PNL.

Totodata, Ludovic Orban a anuntat ca luni la ora 14:30 a convocat o intalnire cu toti senatorii si deputatii liberali, exprimandu-si increderea ca parlamentarii liberali nu vor incalca decizia noii conduceri a partidului, aleasa in acest weekend.

“PNL este in opozitie, nu voi mai ingadui nicio negociere pe sub masa, niciun aranjament de culise, niciun blat”, a reiterat Ludovic Orban, reluand afirmatiile facute in timpul Congresului din acest weekend.

Motiunea de cenzura depusa de PSD-ALDE impotriva propriului guvern, condus de Sorin Grindeanu, a fost depusa si citita duminica, si va fi dezbatuta si votata miercuri, incepand cu ora 11, in plenul reunit al camerelor parlamentare.

Pana la aceasta ora, PMP si USR au mai anuntat ca nu voteaza motiunea de cenzura, fiind asteptate deciziile UDMR si grupului minoritatilor nationale.