PNL a cumparat domeniul cu mesajul de campanie al PSD: “Error 20-20. PSD not working” 

PNL a cumparat domeniul cu mesajul de campanie al PSD, “Romania merita mai mult”, care le afiseaza utilizatorilor mesajul “Error 20-20 PSD not working”, inainte de a-i redirectiona catre pagina oficiala a PNL.

De asemenea, cei care acceseaza site-ul romaniameritamaimult.ro sunt anuntati ca vor fi redirectionati catre “cea mai buna solutie pentru rezolvarea acestei probleme” si sunt informati ca “acest guvern nu are niciu control asupra oamenilor inteligenti din aceasta tara”.

“20-20” este un atac prea putin voalat la adresa premierului Viorica Dancila, care in urma cu un an, in timp ce vorbea despre pregatirea Campionatului European de Fotbal din 2020 la inceputul unei sedinte de guvern, a citit anul “douazeci-douazeci”.

ziare.com