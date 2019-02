PLUS ataca ordonanta lui Toader la toate Curtile de Apel din tara si cere sesizarea CCR

PLUS a anuntat, luni, ca va ataca OUG 7, care modifica Legile Justitiei, la toate Curtile de Apel din tara si va cere sesizarea acesteia la Curtea Constitutionala a Romaniei.

“Incepand de astazi, PLUS va depune cereri in fata tuturor Curtilor de Apel din tara prin care va solicita sesizarea CCR cu privire la neconstitutionalitatea OUG 7/2019, prin care sunt aduse noi modificari la Legile Justitiei”, anunta partidul condus de fostul premier Dacian Ciolos prin intermediul unui comunicat de presa.

“Sprijinim total actiunile societatii civile profund ingrijorate de situatia din justitie si de actele initiate de ministrul Justitiei. E nevoie de actiuni concrete care sa permita constatarea si eventuala anulare a ordonantei prin care Tudorel Toader incearca sa subordoneze politic parchetele din Romania.

Una dintre solutiile posibile este aceasta contestare la instantele din toata tara in speranta ca, astfel, se va ajunge rapid la Curtea Constitutionala”, a declarat presedintele PLUS, Dacian Ciolos, citat in document.

Fostul premier mai afirma ca este decis sa apeleze la toate mijloacele legale posibile pentru a anula controversata ordonanta de urgenta.

“Este mai mult decat reprobabil ce se intampla si suntem decisi sa folosim toate mijloacele legale accesibile. Fiecare cetatean trebuie sa inteleaga ca e nevoie sa rezistam si sa ne implicam politic in aceste momente care vor defini Romania in anii care vin.

Ceea ce se petrece nu are nicio legatura cu vreun program economic sau cu apararea unor valori nationale sau a drepturilor omului, asa cum incearca sa minta coalitia guvernamentala.

Este un atac la statul de drept si la sistemul judiciar, astfel incat cei care i-au furat si mintit pe cetatenii acestei tari sa scape de puscarie. Cu fiecare leu care s-a furat am fost pagubiti cu totii de spitale, de scoli si de sosele. Din acest motiv, suntem datori sa luptam cu totii impotriva celor care distrug sistematic viitorul nostru si al copiilor nostri”, a adaugat Ciolos.

