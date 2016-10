Ploi torentiale in toata tara: Scoli inchise in Moldova. Cod rosu de inundatii la Galati

Cursurile au fost suspendate, miercuri, din cauza ploilor abundente si inundatiilor in localitatea mai multe scoli din Moldova, inclusiv toate unitatile de invatamant din Bacau.

In Valea Marului, judetul Galati – pentru care s-a emis cod rosu de inundatii – cursurile in cele doua scoli existente au fost suspendate, a anuntat primarul Virgil Doca.

Acesta a declarat la Digi24 ca “situatia a fost grava pana in urma cu o ora”, in prezent apele retragandu-se si scazand cu circa 40 de cm.

Potrivit edilului, toate podurile din Valea Marului au fost acoperite de circa un metru de apa. Decizia de a suspenda cursurile a fost luata pentru ca multi copii si profesori nu au putut ajunge la scoala. “Am luat copii de 8 ani de pe strada si i-am dus acasa, ca plangeau”, a povestit primarul.

Virgil Doca a explicat ca profesorii care vin si predau de la Galati nu au putut ajunge, fiind blocati pe drum. La scoala au ajuns doar cate cinci copii din fiecare clasa.

Potrivit acestuia, probleme sunt, in judet, si in localitatile Costache Negri si Pechea. “E grav, pamantul e imbibat cu apa, nu mai preia nimic”, a explicat edilul, potrivit caruia au cazut 150 de litri de apa pe metrul patrat.

Si la Bacau au fost suspendate cursurile, decizia fiind luata de Primarie. Bacaul este sub cod portocaliu de ploi.

Potrivit lui Dumitru Nada, membru in Comitetul de urgenta din cadrul Prefecturii Bacau, toate orele se vor recupera.

In acest moment, la Galati este cod rosu de inundatii, iar in restul tarii e cod portocaliu pana maine dimineata. Mai este in vigoare si un cod galben de ploi torentiale valabil pana joi, ora 10:00, care cuprinde aproape tot restul tarii. Meteorologii anunta ca va ploua temporar in majoritatea regiunilor.