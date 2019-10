ATENTIE! Peste stricat si mancare gatita cu probleme, descoperite la CARREFOUR!

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) transmite ca a gasit nereguli majore – de natura sa puna in pericol sanatatea romanilor – in timpul unui control de amploare desfasurat in 14 magazine Carrefour din tara.



Inspectorii veniti in control au descoperit, printre altele, peste alterat (cu ochi opaci, carne lipsita de fermitate si miros neplacut) care urma sa fie comercializat. Intr-un material video se poate vedea clar ca intr-unul dintre magazine sa gasea peste al carui consum i-ar putea imbolnavi pe oameni.



Totodata, Protectia Consumatorului a gasit si sortimente de peste pe care Carrefrour le prezenta ca fiind mai proaspete decat erau in realitate, dar si peste expus la vanzare la temperaturi prea mari. Totodata, in congelatoare s-a gasit peste congelat impropriu (fie cu arsuri de congelare, fie cu prea multa gheata).

Intr-un magazin Carrefour din Constanta, inspectorii au descoperit ca, in ciuda obigatiilor pe care le au, angajatii nu curatau suficient cuptorul in care se gatea parte din mancarea vanduta catre clienti.

Iar intr-un alt magazin al aceluiasi lant, din Brasov, s-a descoperit ca bucati de carne de porc erau tinute in conditii cu totul nepotrivite, riscand sa se contamineze si, posibil, sa-l imbolnaveasca pe consumator.In Carrefour Mega Mall, in schimb, inspectorii au constatat ca mancarea gatita nu era tinuta la temperatura potrivita, impusa de lege.

Foto: ANPC

Iar in alte magazine din acelasi lant – cum ar fi cel din Satu Mare – angajatii lipeau noi etichete pe produsele alimentare considerate de lux (cum ar fi prajiturile macarons), pentru a le prelungi termenul de valabilitate.Per total, ANPC a controlat 6.724 de kilograme de produse alimentare, dintre care 1.660 de kilograme au avut probleme. Amezile s-au ridicat la 301.000 lei, iar bufetele a doua supermarketuri au fost inchise temporar. ( ZIARE.com