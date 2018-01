Peste 70.000 de oameni protesteaza impotriva PSD si modificarii legilor justitiei. Protestatarii au plecat spre Parlament dupa ce au ocupat Piata Universitatii

Zeci de mii de oameni s-au strans sambata in Piata Universitatii, in ciuda ninsorii abundente si frigului din Bucuresti, pentru marsul de protest “Toate drumurile duc la Bucuresti. ‘Revolutia’ generatiei noastre”.

Multi protestatari au venit din tara in Capitala pentru a manifesta impotriva PSD, impotriva modificarii legilor justitiei, a Codului penal si a Codului fiscal. In Piata Universitatii au fost aduse forte de ordine impresionante, cel mai mare dispozitiv vazut in ultimul an la proteste, dar jandarmii nu i-au putut impiedica pe oameni sa ocupe toata piata.

Timp de jumatate de ora a fost tensiune intre jandarmi si protestatari, intrucat fortele de ordine au impiedicat oamenii sa ocupe carosabilul, dar si sa iasa din pasajul de la metrou spre Universitate. Protestatarii merg in mars pe traseul Piata Universitatii – Piata Unirii – Fantani – Parlament, “cu vizite la institutiile confiscate de catre majoritatea parlamentara (Avocatul Poporului, CCR, CNA)”.

LIVETEXT HotNews:

20.51: Mii de oameni la proteste in toata tara: Cluj, Iasi, Constanta, Bacau, Timisoara, Sibiu. Vezi aici un grupaj cu toate informatiile

20.48: Piata Constitutiei din fata Parlamentului e absolut plina, bulevardul e plin pana la Piata Unirii. Oamenii striga, cativa canta, altii pun la difuzoare cantece de protest

20.47: Jocuri de lasere cu cladirile ministerelor si pe Parlament, cu mesaje pro-Justitie

20.46: Mulțimea avansează în continuare pe Bd Unirii, dar se mișcă greu pentru ca Piata e plina. În timp ce coloana avansează pe bulevard, grupuri de protestatari se retrag pe trotuare dinspre Piata

20.22: Coloana de manifestanti a avut nevoie de 55 de minute sa treacă de Magazinul Cocor, acolo unde reporterul Hotnews.ro a stat sa numere. De-a lungul acestui timp, coloana s-a întins încontinuu de la Universitate și până la Piata Constitutiei, străbătând și Piata Unirii. Mulțimea în deplasare a ocupat intreg bulevardul IC Bratianu pe latime, inclusiv pe trotuar.

20.19: Peste 70.000 de oameni, noua estimare a reporterului HotNews.ro, dupa numararea persoanelor din coloana care a ajuns la Parlament

20.10: Piata COnstitutiei din fata Parlamentului e aproape plina, dar capatul coloanei e inca pe Bd Bratianu

19:57 Numarul protestatarilor a depasit 50.000. In timp ce capul coloanei de manifestanti ajungea in Piata Constitutiei, la Universitate inca erau oameni care nu pornisera in mars

19.55: Jandarmeria explica necesitatea filtrelor: “In urma acestor controale, asupra catorva persoane au fost gasite arme albe, cutite, sisuri, box-uri sau lanturi, materiale care daca ar fi fost folosite, ar fi putut provoca ranirea grava a participantilor”

19.50: Mii de oameni s-au adaugat marsului in zona Piata Unirii. Capatul coloanei a ajuns deja in Piata Constitutiei, coada coloanei e pe Bd Bratianu

19.36: Tot Bulevardul Bratianu e ocupat de coloana in mars

19:23: Lumea incepe sa se puna in miscare spre Parlament, via Piata Unirii

19:15 Georgian Enache, purtator de cuvant al Jandarmeriei, a declarat la Digi 24 ca filtrele din zona pasajului Universitatii au fost instituite pentru a asigura siguranta protestarilor.

In urma perchezitiilor, jandarmii au gasit la o persoane “un pistol de jucarie” iar la o alta persoana o “bata din lemn si un lant”.

“Nicio masura nu e exagerata cand e vorba de siguranta a mii de persoane”, a argumentat acesta.