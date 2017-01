UPDATE: Peste 10.000 de oameni protestează în Piaţa Victoriei. Proteste si in Timisoara, Iasi, Cluj, Sibiu si alte orase

UPDATE: 00.20: Romanii au iesit in strada marti noaptea dupa ce Guvernul a adoptat pe furis, fara a tine cont de parerea cetatenilor sau a institutiilor din Justitie, Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codurilor penale, iar proiectul de ordonanta privind gratierea a fost trimis in Parlament.



Reactia oamenilor a fost prompta. La nici o ora de la conferinta de presa in care ministrul Florin Iordache a anuntat lovitura data Justitiei pentru simplul fapt ca “legile le face Guvernul”, peste de 2.000 de oameni erau deja in Piata Victoriei si numarul lor creste de la un minut la altul. In Bucuresti, traficul este blocat pe bulevardele din jurul Guvernului si din toate partile sute si sute de oameni vin spre Guvern.

Creste insa si numarul jandarmilor din fata Guvernului, astfel ca protestatarii striga din cand in cand “Fara violenta”.

Romanii se aduna in numar mare si in tara. Sunt proteste la Iasi, Timisoara, Brasov, Sibiu, Cluj, Ploiesti sau Constanta.

Peste 10.000 de oameni sunt acum la Guvern, conform posturilor de televiziune centrale

Odata cu numarul tot mai mare al protestatarilor creste si numarul jandarmilor. In curtea Guvernului sunt si jandarmi in civil. Din cand in cand miile de oameni scandeaza “fara violenta”.

La Cluj peste 3.000 de oamenii s-au strans in Piata Unirii si au inceput sa marsaluiasca spre sediul PSD din oras.

In Piata Victoriei se cer alegeri anticipate.

Oamenii striga “Tradatorii”, “Hotii”, “Demisia”, “Jos Guvernul”, “Iesi afara, javra ordinara”, “Sobolanii” sau “PSD, ciuma rosie”.

Aproximativ 3.000 – 3.500 de persoane s-au adunat marți seară în fața Guvernului pentru a protesta împotriva adoptării ordonanțelor privind grațierea unor pedepse și modificarea Codurilor Penale, în sedinţa Executivului de marţi seară. Cele două acte normative nu erau pe ordinea de zi publicată pe site-ul Guvernului. Oamenii s-au strâns să protesteze şi în Cluj-Napoca, Arad, Alba Iulia, Focşani, Bacău, Timişoara şi Iaşi.

La clădirea de la Monitorul Oficial se află jandarmi antitero, deşi acolo nu există niciun protestatarr.

Oamenii care vor să ajungă la sediul Guvernul sunt blocaţi la Piaţa Romană, forţele de ordine restricţionând accesul acestora pe Bulevardul Ana Ipătescu, relateaza Realitatea TV.

“Oamenii prezenţi în stradă au fost destul de clari, au ieşit în stradă. De ce sfidează poporul în aşa hal?”, a precizat un tănăr, aflat în faţa Guvernului.

Oamenii aflaţi în stradă mai spun cătrebuie organizate alegeri anticipate.

Ambele ieşiri din Guvern sunt blocate, înauntru aflându-se încă membrii Cabinetului Grindeanu.

Pentru prima oară de la Mineriadă s-au pus gratii pe uşa Guvernului. Presa, când a încercat să părăsească sediul Guvernului, nu a mai putut, jurnaliştii fiind “baricadaţi”, împreună cu membrii Cabinetului Grindeanu, în sediul din Piaţa Victoriei, transmite Realitatea TV.

Protestarii strigă “ŞOBOLANII!”

La faţa locului au fost mobilizate jandarmi şi poliţişti şi au fost chemate şi echipaje suplimentare.

Circulaţia este blocată parţial, în piaţa Victoriei. Câţiva oameni au încercat să între în curtea Guvernului, dar au fost opriţi de jandarmi.

Oamenii din faţa Guvernului spun că sunt sfidaţi de graba cu care s-au adoptat cele două proiect şi că vor continua să iasă în stradă.

Un protestar a afirmat că protestează pentru că Ordonanţă a fost adoptată la o oră târzie, mişeleşte, pentru ca oamenii să nu iasă în stradă.

“Ajungem cu cuţitul la os şi ne pierdem răbdarea”, a spus un protestatar.

Protestarii scandează: “PSD, ciuma roşie”, “Demisia”, “Hoţii”, “Ieşi afară, javră ordinară” şi “DNA să vină să vă ia”.

Guvernul a adoptat proiectul de lege pentru Graţiere şi OUG pentru modificarea Codurilor Penale

Protestatarii afișează pancarte cu mesaje precum “În democrație, hoții stau la pușcărie”, “#Vă vedem” și “Jos labele de pe justiție”.

Membrii Guvernului s-au întrunit marți seară într-o ședință, în urma căreia au fost adoptată Ordonanţa privind amnistia.

Peste 45.000 de oameni au protestat, duminică seară, în Bucureşti şi alte zeci de mii în mai multe oraşe din ţară faţă de cele două proiecte de OUG, acestea fiind cele mai mari manifestaţii din România de după 1990. A fost al doilea week-end consecutiv când mii de oameni au protestat faţă de cele două proiecte, în urma unui apel pe Facebook.

De asemenea, noi proteste sunt anunţate pentru miercuri seară şi duminică seară.