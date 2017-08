Peste 200 de persoane cu dizabilitati au iesit in strada: Guvernul nu ne mai da dreptul sa muncim

Peste 200 de persoane cu dizabilitati protesteaza, marti, in fata Ministerului Muncii, ei spunand ca sunt nemultumiti ca Unitatile Protejate Autorizate vor fi desfiintate, de la 1 septembrie, din cauza OUG 60/2017, iar firmele nu vor mai achita taxa de handicap catre ONG-uri.

“Guvernul a adoptat OUG 60/2017, prin care activitatea Unitatilor Protejate Autorizate este profund afectata. De la 1 septembrie, 2.000 de persoane isi vor pierde locurile de munca fiindca firmele nu vor mai achita taxa de handicap catre ONG-uri, ci vor fi obligate sa vireze banii direct statului. Aceste persoane cu handicap nu isi pot gasi un loc de munca, tocmai acesta era rolul UPA, sa ofere persoanelor cu dizabilitati sansa de a fi productivi, de a munci.

Din septembrie, majoritatea acestor organizatii se vor inchide, iar angajatii vor deveni asistati social si vor trebui sa se intretina cu un ajutor de handicap de cateva sute de lei. Deci, prin aceasta Ordonanta, Guvernul si Ministerul Muncii nu au avut alta intentie decat sa faca rost de mai multi bani la buget. Noi solicitam sa se renunte la aceasta Ordonanta”, a explicat directorul Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Diana Chiriacescu.

Diana Chiriacescu a mai spus ca Ministerul Muncii sustine ca sunt fraude in acest sector, dar nu au facut niciodata un control, desi federatia pe care o conduce a cerut in nenumarate randuri sa se verifice activitatea tuturor Unitatilor Protejate.

“Pur si simplu au preferat sa inchida sectorul cu totul. Consecintele sunt mult mai grave, pentru ca aceste Unitati Protejate nu doar ca ofereau un loc de munca pentru 2.000 de persoane cu dizabilitati, dar acestea ofereau si servicii sociale petru alte cateva zeci de mii de persoane”, arata sursa citata.

Intre protestatari se numara si Alexandru Flavian Craciun, care, desi de 10 ani se afla in scaun cu rotile, practica tenis de performanta. El spune ca cei de la putere il condamna sa fie asistat social, prim masurile legislative adoptate.

“Am 30 de ani, de 10 ani sunt in scaunul cu rotile si practic de aproape opt ani tenis de performanta. Am si un ONG, o Unitate Protejata, iar de la intai septembrie va trebui sa dau afara toti angajatii, pentru ca Ordonanta de Urgenta, practic, nu ne mai da dreptul sa muncim. Nu vrem sa devenim asistati social, eu vreau sa muncesc. Ministerul Muncii si Guvernul Romaniei ne condamna sa fim niste asistati social, sa stam in casa si sa ne plangem de mila ca suntem persoane cu dizabilitati”, a spus Alexandru Flavian Craciun.

In replica, Ministerul Muncii a precizat ca desfiintarea Unitatilor Protejate Autorizate (UPA) nu este specificata in niciun act normativ. Insa protestatarii nici nu au sustinut asta, ci au explicat ca acesta va fi efectul masurilor adoptate.

“Menirea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 60/2017, pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, este tocmai aceea de a stimula angajarea a cat mai multe persoane cu handicap, atat in sectorul public, cat si in cel privat, prin cresterea obligatiei de plata, de la 50% la 100% din salariul minim brut pe tara, pentru fiecare persoana cu handicap neangajata, de catre angajatorii care au mai mult de 50 de angajati, in cazul in care acestia nu angajeaza cel putin 4% persoane cu dizabilitati din numarul total de lucratori”, conform reprezentantilor ministerului.

Anterior Ordonantei nr. 60/2017, institutiile cu peste 50 de lucratori care nu angajau cel putin 4% persoane cu handicap puteau opta in a plati 50% din salariul minim brut pe tara, aferent numarului de persoane cu dizabilitati neangajate, catre stat sau a cumpara produse de la Unitatile Protejate Autorizate. Multe firme alegeau sa cumpere produse de la aceste unitati, ceea ce constituia pentru majoritatea dintre ele singura sursa de venit. Acum, banii se vor duce direct la stat si nu exista nicio lege care sa asigure finantarea UPA de la stat.

Daca la nivelul anului 2008 figurau 1.027 persoane cu dizabilitati angajate in 280 de unitati protejate, in 2016 erau autorizate 732 de unitati protejate cu un numar de 2021 persoane cu dizabilitati angajate.

Guvernul sustine ca a luat aceste masuri pentru ca, in timp ce numarul unitatilor protejate s-a triplat in perioada 2008-2016, numarul persoanelor cu dizabilitati angajate in aceasta forma de munca protejata a crescut cu mai putin de 1.000 de salariati.

