Peste 1,3 tone de cirese provenite din Turcia sunt contaminate cu pesticide

Inspectorii sanitari-veterinari au depistat 1.347 de kilograme de cirese, provenite din Turcia, contaminate cu pesticide, dar pana in prezent a fost retrasa de la comercializare mai putin de jumatate din aceasta cantitate, respectiv 564 de kilograme, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

Institutia s-a autosesizat in urma semnalelor aparute in spatiul public in cazul unor cirese provenite din Turcia etichetate ca fiind tratate cu doua tipuri de pesticide, dar in urma analizelor probelor prelevate s-a infirmat prezenta pesticidelor imazalil si tiabendozol. In schimb, a fost depistat un alt pesticid, dimetoat, la care s-au inregistrat depasiri ale limitelor admise.

Limita maxima admisa este de 0,02 mg/kg, iar in probele analizate valorile erau de 0,03 mg/kg. Procedura aplicabila este cea de retragere de la comercializare si dirijare pentru distrugere, precizeaza ANSVSA.

“Dupa primirea buletinelor de analiza, imediat ANSVSA a demarat o ancheta pentru a verifica daca mai exista cirese la comercializare din acel lot, pentru a fi retrase si distruse. Pana in prezent, din lotul de cirese provenit din Turcia, in cantitate de 1.347 de kg, depistat cu depasirea limitei pentru dimetoat a fost retrasa de inspectorii ANSVSA si dirijata pentru a fi distrusa, o cantitate de 564 de kg. Actiunea este in desfasurare la nivel national”, se arata in comunicatul ANSVSA.

Autoritatea Veterinara subliniaza ca in fiecare an, in aceasta perioada, este intensificata actiunea de monitorizare a reziduurilor de pesticide din fructele si legumele de sezon.

In acest context, in perioada 16-27 aprilie, inspectorii ANSVSA au desfasurat actiuni de control in 320 de unitati de depozitare a legumelor si fructelor provenite din tari terte.

De la inceputul anului, pana in luna aprilie au fost verificate la nivelul birourilor vamale judetene 4.643 de transporturi rutiere de legume si fructe provenite din tari terte.