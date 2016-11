Performanta remarcabila: 14 romani se afla in topul Google cu cei mai inovatori oameni din Europa Centrala si de Est

Google a publicat lista celor mai inovatori 100 de oameni din Europa Centrala si de Est in anul 2016. Printre liderii care si-au castigat un loc pe lista inovatiei, numita New Europe 100, se afla si mai multi romani.

Acestia s-au remarcat in domenii diverse, cum ar fi securitate IT, comunicare digitala sau educatie. Ei se numara printre inovatorii de top din regiune, care au fost atent selectati de Google, Financial Times, Res Republica si Fundatia Internationala Visegrad.

Lista cuprinde persoane si organizatii care vin cu ceva nou si fac schimbari in societatea, politica si mediul de afaceri din Europa Centrala si de Est, prin ideilor si abordarile lor inedite, scrie Financial Times.

Iata care sunt reprezentantii Romaniei pe lista New Europe 100:

Andrei Dunca, cofondator LiveRail, o platforma de monetizare a reclamelor video online, care s-a bucurat de un asemenea succes incat a fost cumparata de Facebook in 2014.

Dumitru Popescu, CEO al ARCA Space Corporation, care a dezvoltat ArcaBoard, o masinarie electrica zburatoare, disponibila pentru achizitionare.

Raul Popa, cofondator si CEO al TypingDNA, firma care face verificari biometrice analizand modul in care o persoana tasteaza.

Dan Nechita, consilier al premierului Dacian Ciolos pentru securitate cibernetica si sisteme informatice. Nechita este responsabil de proiectul IThub.gov.ro, platforma dezvoltata de Guvern impreuna cu sectrorul privat, care are scopul de a creste calitatea serviciilor publice prin tehnologie.

Mihai Raneti, Claudia Dehelean, Adina Brutaru, Kacper Gogol – fondatori si “hackeri etici” la Clepsisoft CyberFog, o companie care protejeaza organizatii prin crearea a mii de cumputere si servicii false, astfel incat cele reale sa fie ascunse in fata unui potential atac informatic.

Andrei Avadanei, CEO al Bit Sentinel Security, companie de securitate cibernetica.

Roxana Rugina, fondator al Fundatiei Simplon, care organizeaza cursuri de programare pentru copiii si adultii din Romania.

Andreea Hanganu, cofondator Institute for Digital Government (IDG), organizatie care isi propune sa contribuie la modernizarea institutiilor publice din Romania prin dezvoltarea comunicarii digitale.

Radu Puchiu, secretar de stat in Guvernul Romaniei, care face eforturi ca administratia din Romania sa comunice mai bine cu cetatenii prin tehnologie, parteneriate etc.

Attila Bustya si Andras Lenard, cofondatori ai Spider Drone Security, firma ce ofera servicii de monitorizare prin intermediul dronelor.

Lista completa poate fi consultata pe ne100.org.