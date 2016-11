UPDATE: Perchezitii DNA la sediul Autoritatii Electorale Permanente. Sotul sefei AEP ar fi incercat sa fuga cu documente

UPDATE Soțul șefei Autorității Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru (foto), ar fi încercat să fugă având asupra lui documente relevante în cadrul cercetărilor derulate de procurorii DNA Ploiești, au declarat surse judiciare pentru România TV.

Potrivit surselor, la perchezițiile efectuate de DNA Ploiești în județul Vâlcea soțul președintelui AEP ar fi încercat să fugă cu documentele societății lui radiate, care ar fi relevante pentru circuitul banilor.

Persoana în cauză ar fi fost oprită de polițiști, au arătat sursele citate.

Stire initiala: Procurorii DNA Ploiesti fac, marti dimineata, perchezitii la sediul Autoritatii Electorale Permanente, intr-un dosar care vizeaza fapte de coruptie, potrivit unor surse judiciare.

Procurori de la DNA Ploiesti si ofiteri de Politie Judiciara ridica documente de la sediul AEP, existand suspiciuni de spalare de bani si trafic de influenta, au precizat surse citate de Agerpres.

Potrivit Digi24, ar fi vizata chiar sefa AEP, Ana Maria Patru.

Alte surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca perchezitiile au legatura alegerile prezidentiale din 2009, cand Traian Basescu a castigat al doilea mandat de presedinte al Romaniei.

Potrivit unui comunicat de presa remis de DNA, procurorii din Ploiesti fac 4 perchezitii la adrese din Bucuresti si din Ilfov si Valcea. Perchezitiile sunt efectuate intr-o locatie din incinta unei institutii publice, dar si la domiciliile unor persoane fizice.

In ultima perioada, procurorii structurii teritoriale Ploiesti din DNA au instrumentat mai multe dosare penale in care sunt cercetati politicieni in legatura cu finantarea unor partide politice sau a unor campanii electorale, aminteste News.ro.

Printre cei cercetati de DNA Ploiesti in astfel de dosare se numara fostul premier Victor Ponta, deputatul Sebastian Ghita, fostul lider al PNL Vasile Blaga si fostul primar Gheorghe Stefan.