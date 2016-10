UPDATE: PERCHEZIŢII DNA la Primăria Cluj-Napoca si la domiciliile unor persoane. Vizat, viceprimarul Anna Horvath

UPDATE: City managerul Primariei Cluj-Napoca, Gheorghe Surubaru, a afirmat, luni, ca procurorii DNA nu l-au instiintat care este scopul perchezitiilor efectuate la respectiva institutie, dar surse judiciare au declarat pentru Agerpres ca acestia sunt interesati de fapte care au legatura si cu activitatea viceprimarului Horvath Anna.

Una dintre locatiile in care se fac perchezitii este Primaria Cluj-Napoca, potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro. Anchetatorii ar fi consultat documente ale Directiei de Urbanism din institutie.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au descins luni dimineaţă la Primăria Cluj-Napoca pentru a efectua cercetări ce vizează suspiciunea săvârșirii, în perioada 2014 – 2016, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție.

Potrivit România TV, vizată a fost Direcția de Urbanism, de unde procurorii au ridicat mai multe documente.

”Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări ce vizează suspiciunea săvârșirii, în perioada 2014 — 2016, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție. În cursul dimineții de 10 octombrie 2016, ca urmare a autorizării de către instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 9 locații situate în municipiul Cluj-Napoca, dintre care 2 locații situate în incinta aceleiași instituții publice, celelalte vizând domiciliile unor persoane fizice și sediul unei persoane juridice”, se arată într-un comunicat DNA.

Ziar de Cluj scrie că procurorii DNA Cluj au solicitat sa discute cu seful institutiei, Emil Boc, care este plecat, însă, în Coreea de Sud.