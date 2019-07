Perchezitii DIICOT la TAROM, intr-un dosar de delapidare si coruptie

Procurorii DIICOT au efectuat, marti dimineata, perchezitii la compania aeriana de stat TAROM.

Conform primelor informatii aparute marti dimineata pe surse, exista suspiciuni de trafic de piese de avioane si organizare de grup infractional.

La putin timp dupa aparitia informatiei despre perchezitii, DIICOT a transmis, intr-un comunicat de presa, ca procurorii au ridicat documente de la sediul TAROM si au facut perchezitii la punctul de lucru al unui sindicat si in 25 de locuri din Bucuresti, Ilfov, Prahova, Dambovita si Brasov, intr-un dosar de delapidare si coruptie.

In total au avut loc 25 de perchezitii domiciliare (14 in Bucuresti, 7 in Ilfov, doua in Prahova si cate una in Dambovita si Brasov), intr-o cauza in care se efectueaza urmarirea penala “in rem” sub aspectul savarsirii de catre mai multe persoane a unor fapte de delapidare si coruptie, se arata in comunicatul DIICOT.

“De asemenea, in conformitate cu art.170 cod procedura penala, procurorii DIICOT – Structura Centrala procedeaza la ridicarea de inscrisuri de la sediul unei companii aeriene si efectueaza o perchezitie la punctul de lucru al unui sindicat”, au precizat procurorii.

Antena3 a transmis, marti dimineata, ca aveau loc perchezitii si acasa la Aurel Cordov, liderul de sindicat TAROM.

Despre aceste perchezitii, directorul general al companiei TAROM, Madalina Mezei, a declarat, pentru Mediafax, ca au fost predate procurorilor DIICOT inscrisuri pe baza unei ordonante, iar perchezitiile au vizat doar biroul sindicatului din cadrul Directiei Tehnice. Cercetarea este cu privire la fapte, a spus Mezei.

“Este vorba de predare de inscrisuri pe baza de ordonanta, TAROM nu este perchezitionat. Este o perchezitie punctuala care vizeaza biroul sindicatului din cadrul Directiei Tehnice. Este in urma unor actiuni de control desfasurate in cadrul companiei de-a lungul timpului. Noi avem misiunea de a preda inscrisuri. Nu este nimic instrumentat, e o cercetare in rem (cu privire la fapte – n.red.) “, a spus Madalina Mezei.