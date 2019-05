Perchezitii de amploare in Romania, Italia, Spania, Franta si Ungaria: Sunt vizati traficanti de peste

Politistii romani, precum si cei din Italia, Spania, Franta si Ungaria pun in aplicare marti peste 150 de mandate de perchezitie domiciliara, in vederea documentarii activitatii infractionale a unui grup organizat, care se ocupa cu activitati ilegale din domeniul pescuitului, achizitiei, transportului si comercializarii pestelui impropriu consumului, anunta IGPR. Au fost confiscate 30 de tone de peste.

In Romania, politistii pun in aplicare 115 astfel de mandate de perchezitie domiciliara, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Constanta, Calarasi, Dambovita, Arges, Ilfov, Tulcea, Prahova, Brasov, Braila, Buzau, Valcea, Giurgiu si Maramures. Alaturi de ei sunt si reprezentanti ai Politiei Nationale din Spania. La randul lor, politistii romani participa la actiunile similare care au loc pe teritoriul Italiei, Spaniei, Frantei si Ungariei”, conform IGPR.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta si, avand in vedere complexitatea cauzei, precum si caracterul transfrontalier, cazul a fost deschis la nivelul EUROJUST, fiind efectuate anchete in Italia, Spania, Franta, Ungaria si Portugalia, coordonate direct de EUROJUST si EUROPOL.

Gruparea, formata din sute de persoane (romani, francezi, italieni si maghiari), ar fi creat un adevarat mecanism pentru procurarea ilegala a pestelui, din afara tarii, pentru transportul acestuia si, ulterior, pentru comercializarea lui in Romania.

“Ea nu functiona dupa un sistem piramidal ci, dimpotriva, actiona pe mai multe paliere, la nivelul carora erau constituite grupuri distincte, in functie de obiectul de activitate (braconaj piscicol / transport marfa / comercializare etc.) . Produsele piscicole erau obtinute din apele teritoriale ale Italiei, Spaniei si Frantei, unde pescuitul era interzis, pestele din acele zone fiind impropriu consumului.

Ulterior, cantitatea rezultata in urma braconajului piscicol era depozitata si transportata fara a avea autorizatie sanitar-veterinara, asa cum impune legislatia europeana si romana in domeniu. Aducerea in Romania a pestelui s-ar fi realizat prin folosirea unor documente falsificate, membrii gruparii efectuand achizitii intracomunitare, prin intermediul unor societati romanesti cu obiect de activitate in domeniul comercializarii produselor piscicole, special infiintate pentru a servi activitatii infractionale”, precizeaaza politistii.

In urma cooperarii internationale dintre Politia Romana cu autoritatile politienesti din Spania, Ungaria, Franta, Italia si Portugalia, a fost documentata activitatea gruparii infractionale, iar toate informatiile existente s-au valorificat prin blocarea accesului pe piata romaneasca a 30 de tone de peste, impropriu consumului, a carui valoare s-ar fi ridicat la aproximativ 600.000 de lei.

Cu sprijinul Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a fost distrusa intreaga cantitate de peste confiscata. In acest caz a inceput urmarire penala in rem.

“In cauza, a fost dispusa inceperea urmaririi penale in rem si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire de grup infractional organizat, comercializare de produse alterate, evaziune fiscala, precum si detinere, transport si comercializarea fara documente legale a pestelu”, subliniaza IGPR.

Politistii mentioneaza ca documentarea activitatii infractionale s-a desfasurat de catre politisti din cadrul Directiei de Ordine Publica, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul I.G.P.R., Inspectoratului de Politie Judetean Arad, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Romane, Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si Pentru Siguranta Alimentelor si Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul A.N.A.F.

