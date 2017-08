Pentagonul recunoaste ca a masluit cifrele pentru a declara mai putini soldati in Afganistan

Oficialii de la Pentagon au confirmat pentru prima data ca efectivul trupelor americane in Afganistan este cu mult mai mare decat cel raportat anterior.

Potrivit informatiilor furnizate de Pentagon, in Afganistan se afla aproximativ 11.000 de militari americani, cu cateva mii de persoane peste limita stabilita de Administratia Obama, informeaza Associated Press.

In iulie 2016, Barack Obama anuntase ca Statele Unite vor mentine 8.400 de militari in Afganistan pana la inceputul acestui an.

Oficialii militari au recunoscut ca aceasta situatie dureaza de mai mult timp, iar pentru a mentine efectivul raport oficial la un nivel mai scazut, comandatii au transferat frecvent unitati, au etichetat unele trupe drept temporare si au folosit diverse metode de contabilizare a personalului.

Dana White, purtator de cuvant al Pentagonului, a refuzat sa ofere detalii similare in legatura efectivele din Irak si Siria, unde se presupune ca de asemenea se afla mai multi militari americani decat in documentele publice.

Anuntul privind efectivul trupelor americane in Afganistan survine in contextul in care Pentagonul se pregateste sa trimita inca 3.900 de militari in aceasta tara, rolul acestora fiind de a pregati si consilia fortele afgane si de a intensifica operatiunile antiteroriste.