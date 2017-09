Patriarhul Rusiei va veni in Romania in luna octombrie. E prima vizita a unui patriarh rus in Romania dupa Revolutie

Vizita Patriarhului Chiril va avea loc in ziua cand va fi sarbatorit Sfantul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestilor, pe 27 octombrie.Aceasta este prima vizita a unui patriarh rus in Romania dupa Revolutie.Potrivit programului oficial al Patriarhiei, sambata, 28 octombrie 2017, la Catedrala Patriarhala, va avea loc o slujba de Te Deum, iar apoi va avea loc Sedinta solemna a Sfantului Sinod in prezenta membrilor Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane si a unor ierarhi ortodocsi din strainatate.Patriarhul rus Chirill este una dintre cele mai influente personalitati din Rusia, el fiind considerat un apropiat al presedintelui Vladimir Putin.Reamintim ca Patriarhul rus a refuzat anul trecut sa participe la Marele Sinod Ortodox din Insula Creta, anuland astfel eforturile altor conducatori de Biserici Ortodoxe de a adopta un document istoric pentru cei peste 250 de milioane de credinciosi ortodocsi din toata lumea. Mesajul evanghelic al Marelui Sinod ar fi trebuit sa marcheze regasirea concordiei, pe fondul rivalitatilor politice si teritoriale, ale celor 14 Biserici autocefale care formeaza “comuniunea ortodoxa”. A fost primul Mare Sinod Ortodox de la Schisma din 1054 dintre Roma si Constantinopol . (HotNews)