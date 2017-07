Patriarhul Daniel cere iertare credinciosilor, dupa seria de scandaluri sexuale in care au fost implicati mai multi preoti

Patriarhul Bisericii Ortodoxe, Daniel, a cerut iertare credinciosilor “pentru tulburarea produsa de acuzatiile aduse public unor clerici privind anumite abateri de la morala crestina”, dupa seria de scandaluri sexuale in care au fost implicati cativa preoti, cele mai cunoscute cazuri fiind episcopul Husilor si Cristian Pomohaci.

“Ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane, cu multa durere in suflet, cerem iertare tuturor credinciosilor pentru tulburarea produsa de acuzatiile aduse public unor clerici privind anumite abateri de la morala crestina”, afirma Patriarhul, citat intr-un comunicat postat pe site-ul basilica.ro.

In acest mesaj se arata ca in 27 si 28 iulie a avut loc la Resedinta Patriarhala din Bucuresti o sedinta de lucru a Comisiei pentru statut si regulamente a Bisericii Ortodoxe Romane, condusa de Patriarhul Daniel, in care “au fost studiate prevederile statutare si regulamentare privind disciplina clerului de toate gradele: diaconi, preoti si episcopi”.

In urma sedintei s-a decis completarea Statutului de organizare si functionare al BOR in ceea ce priveste “procedurile de sesizare, cercetare si judecare a abaterilor canonice si administrative ale ierarhilor”.

Propunerile Comisiei pentru statut si regulamente de completare si explicitare a prevederilor actuale statutare si regulamentare vor fi prezentate spre analiza si aprobare Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in zilele de 17 si 18 august, date pentru care a fost deja convocat si Sinodul Permanent.

“Preocupata de tulburarea si intristarea produse in Biserica de acuzatiile aduse unor clerici pentru anumite abateri de la morala crestina, Comisia pentru statut si regulamente, in baza Sfintelor Canoane si a practicii celorlalte Biserici Ortodoxe surori, a evidentiat urmatoarele principii calauzitoare:

Disciplina bisericeasca privind slujitorii Bisericii este o necesitate si o obligatie pentru toti clericii: diaconi, preoti si ierarhi.

Sanctiunile sau pedepsele aplicate clericilor de toate rangurile pentru diferite abateri au ca scop atat restabilirea disciplinei bisericesti, cat si pocainta si indreptarea celor care au gresit, in vederea iertarii pacatelor si dobandirii mantuirii, sub indrumarea duhovnicului.

Indreptarea duhovniceasca a clericilor care au comis abateri grave, precum si indreptarea tuturor pacatosilor, in general, necesita multa rugaciune, post, pocainta si sfatuire duhovniceasca”, se mai arata in acest comunicat.

In ultima perioada, clerici ai Bisericii sunt implicati in mai multe scandaluri sexuale.

Astfel, preotul Cristian Pomohaci, din judetul Mures, care este si cantaret de muzica populara, este cercetat pentru ca ar fi incercat sa corupa sexual un adolescent de 17 ani, cazul fiind preluat de Parchetul General. Totul a fost surprins intr-o inregistrare audio de 22 de minute, in care preotul incearca sa il convinga pe adolescent sa intretina relatii sexuale cu el si chiar sa mai aduca si alti tineri. Preotul Pomohaci a fost acuzat, in 2013, de practici neacceptate de Biserica Ortodoxa precum exorcizarea, primind canon sa mearga o perioada la Manastirea Afteia pentru a se cai pentru faptele sale.

Un alt scandal este cel al episcopului Husilor, Corneliu Balgradean care a fost filmat in ipostaze intime cu un fost elev de la seminar, in prezent preot. Mitropolia Moldovei si Bucovinei i-a solicitat episcopului de Husi sa nu mai slujeasca Sfanta Liturghie si celelalte slujbe bisericesti, “pana la proxima sedinta a Sfantului Sinod cand se va aborda acest subiect”.

Cel mai recent caz este cel al staretului manastirii Prislop, din judetul Maramures, care este acuzat ca a purtat discutii cu tenta sexuala cu un fost student la Teologie. Fostul student a facut publica, pe internet, o discutie cu staretul Celestin. Inregistrarile au ajuns in atentia Episcopiei Maramuresului si Satmarului, care a decis ca preotul Celestin sa fie eliberat din functia de staret al manastirii si sa fie mutat. Parintele Celestin sustine insa ca are probe care il vor ajuta sa isi dovedeasca nevinovatia in instanta.

Un caz mai vechi, din 2009, este cel de la Manastirea Caldarusani, unde preotul Laurentiu Andreescu, care slujea de 20 de ani la manastire, si parintele Petroniu au fost implicati intr-un scandal sexual. Intr-o inregistrare video, preotul Laurentiu Andreescu aparea in pat cu Bogdan Enescu, de 26 de ani la acea vreme, un baiat caruia biserica ii oferise cazare la manastire. Conform spuselor tanarului, el a intretinut relatii sexuale nu doar cu preotul Andreescu, ci si cu parintele Petroniu, iar pe alti calugari care ii faceau avansuri sexuale a trebuit sa ii refuze din lipsa de timp.