Patriarhia Romana: Trebuie continuata lupta anticoruptie, iar cei vinovati trebuie sanctionati, deoarece hotia si furtul degradeaza societatea in plan moral si material

Redam integral comunicatul emis de Patriarhia Romana:

Societatea romaneasca este foarte tulburata in aceste zile, deoarece exista un conflict intre institutii majore ale statului si, ca atare, o polarizare in randurile populatiei. Desi neutra din punct de vedere politic, Biserica nu este indiferenta in plan social, ci recepteaza orientarile sau dorintele majore ale poporului: dreptatea sociala, diminuarea saraciei si cresterea nivelului de trai.

In acest sens, trebuie continuata lupta anticoruptie, iar cei vinovati trebuie sanctionati, deoarece hotia si furtul degradeaza societatea in plan moral si material. Totodata, lupta impotriva coruptiei nu trebuie folosita in scopuri politice partinice, iar sanctionarea si folosirea penitenciarelor nu trebuie confundata cu exterminarea, deoarece scopul acestora este indreptarea si reintegrarea sociala a celor care recunosc si regreta faptele rele pe care le-au savarsit.

In acest context social polarizat si fracturat, in calitatea ei de ¬factor al pacii sociale¬ (cf. Legea cultelor nr. 489/2006, art. 7, al.1), Biserica indeamna la rugaciune, dialog si coresponsabilitate sociala.

Rugaciunea este necesara, deoarece lumineaza ratiunea, pacifica patimile egoiste si cultiva comuniunea de iubire a oamenilor cu Dumnezeu si intreolalta.

Dialogul este necesar pentru a depasi conflictele intre persoane, institutii si orientari sociale divergente.

Coresponsabilitatea sociala este necesara, deoarece transferul de responsabilitate totala asupra adversarului nu rezolva problemele comune ale societatii, care au nevoie de solutii concrete elaborate in comun.

Prin urmare, Patriarhia Romana cheama pe toti slujitorii Sfintelor Altare si pe toti credinciosii sa savarseasca rugaciuni pentru pacea si unitatea poporului roman, pentru innoirea vietii morale si spirituale a societatii romanesti, dar si sa incurajeze dialogul si coresponsabilitatea in societate.