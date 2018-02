Pasapoartele simple electronice vor fi valabile 10 ani, pentru romanii care au peste 25 de ani

Termenul de valabilitate a pasapoartelor simple electronice va fi prelungit la zece ani, pentru persoanele care au peste 25 de ani, a anuntat premierul Dancila, la inceputul sedintei de guvern de joi.

“Pe ordinea de zi avem un punct referitor la extinderea termenelor de valabilitate a pasapoartelor si conditiile de emitere ale acestora.

Pentru ca dorim sa eliminam cozile de la pasapoarte, vom extinde termenele de valabilitate ale pasapoartelor prin mai multe modificari si completari aduse Legii 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate.

Valabilitatea pasapoartelor simple electronice va fi extinsa la 10 ani, fata de cinci ani in prezent, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani, respectiv de la trei la cinci ani pentru persoanele cuprinse intre 12 si 25 de ani”, a declarat Viorica Dancila.

De asemenea, Executivul va modifica si cadrul normativ care reglementeaza eliberarea pasaportului simplu temporar, care va putea fi emis in anumite situatii de urgenta, printre care probleme de sanatate, familiale sau profesionale, in care titularul nu dispune de timpul necesar pentru eliberarea unui pasaport simplu electronic.

“Pentru situatiile in care se solicita eliberarea unui pasaport simplu temporar in scopul deplasarii minorului in strainatate pentru studii sau concursuri oficiale organizate de institutii straine este eliminata obligatia ca documentele doveditoare sa fie avizate de o unitate administrativa romana.

Persoanele care, din orice motive, nu doresc eliberarea unui pasaport simplu electronic pot solicita un pasaport simplu temporar, care le va fi insa eliberat in intervalul in care se emite pasaportul simplu electronic”, a adaugat premierul.

Mai multi parlamentari UDMR au initiat, la finalul lunii decembrie, o propunere legislativa care viza ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani.

