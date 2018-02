Parlamentul voteaza marti infiintarea comisiei de ancheta care il vizeaza pe seful SPP

Conducerea parlamentului a adoptat joi proiectul de hotarare pentru infiintarea comisiei de ancheta parlamentara care il vizeaza pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, comisie dorita de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, dupa ce liderul PSD l-a acuzat in repetate randuri pe Pahontu ca se implica in viata politica.

Potrivit proiectului de hotarare, comisia are 17 obiective si va avea 15 membri. Reprezentantii USR si PNL, care au votat impotriva infiintarii comisiei in cadrul sedintei conducerii parlamentului, au declarat ca este o comisie “inutila”, intrucat exista comisii parlamentare in care s-ar fi putut discuta acest subiect.

Sedinta plenului reunit al Parlamentului in care se va vota infiintarea comisiei va avea loc marti, de la ora 14.00.

Cum se imparte numarul membrilor, potrivit algoritmului: 7 PSD, 3 PNL, 1 USR, 1 UDMR, 1 ALDE, 1 PMP, 1 minoritati nationale

Potrivit hotararii privind comisia, “refuzul persoanelor invitate la Comisia parlamentara de ancheta de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloae de proba detinut, care sunt utile activitatii comisiei, poate fi considerat ca obstructionare sau impiedicare a aflarii adevarului si poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmarire penala.”

