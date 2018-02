Parlamentul infiinteaza comisia care-l va ancheta pe seful SPP. Liberalii contesta la Curtea Constitutionala

Plenul reunit al Parlamentului a votat, marti, proiectul de hotarare privind infiintarea comisiei parlamentare de ancheta privind verificarea activitatii directorului SPP, Lucian Pahontu.

Proiectul de hotarare a trecut de votul plenului reunit cu 225 de voturi “pentru” si “106″ voturi impotriva, informeaza Digi24.

Parlamentarii liberali s-au opus si au acuzat majoritatea PSD-ALDE ca abuzeaza de aceste comisii de ancheta, creaind in acest caz un precedent foarte grav, motiv pentru care vor contesta hotararea de azi la Curtea Constitutionala, in conditiile in care SPP se afla deja sub controlul parlamentar al comisiilor de Aparare.

“SPP isi desfasoara activitatea sub coordonarea CSAT, iar directorul SPP, care este propus de CSAT, prezinta rapoarte cu privire la activitate si la indeplinirea atributiilor ce ii revin in fata comisiilor de aparare din cadrul Camerei Deputatilor si Senatului (…) Nu este nevoie de infiintarea unei comisii speciale in Parlament. De ce sa nu il audiem pe domnul Dragnea, dar si pe domnul Pahontu, in cadrul acestor comisii si apoi sa decidem daca intr-adevar este nevoie de o comisie speciala. Aceasta comisie nu poate fi instanta militara. (…) Domnule Dragnea, cu tot respectul, nu puteti transforma CEX-ul PSD-ului in CSAT, iar controlul politic asupra SPP inseamna atentat la siguranta nationala”, a declarat reprezentantul USR, citat de News.ro.

“In final, PMP se intreaba ce se va intampla cu rezultatul acestei comisii de ancheta? Cine il va aplica? Il va aplica Parlamentul, ne vom substitui atributiilor legale si vom lua decizii in locul CSAT? (…) Pe procedurile noastre parlamentare, nu este decat o manifestare de forta care nu vine decat sa subjuge, sa dojeneasca SPP-ul, institutie despre care toata lumea a spus ca este o institutie serioasa, cu profesionisti, recunoscuta in plan international. PMP nu va vota o comisie care nu are rolul decat de a discredita institutiile statului roman”, a declarat si Petru Movila (PMP), citat de News.ro.

Potrivit proiectului de hotarare prezentat, joi, in sedinta Birourilor Permanente reunite, aceasta comisie se va numi “Comisia parlamentara de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP, domnul Lucian Pahontu Silvan, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia in activitati care exced cadrul legal de functionare”.

Printre obiectivele fixate in proiectul de hotarare se enumera “determinarea implicarii directorului SPP in influentarea unor decizii politice sau in plan politic”, precum si “verificarea unei eventuale modalitati de implicare a SPP in activitati care exced cadrul legal de functionare de catre directorul institutiei”.

Alte obiective vizeaza verificarea rapoartelor de activitate a directorului SPP din ultimii 5 ani, identificarea protocoalelor incheiate cu alte institutii, verificarea modului si a criteriilor in care au fost desemnati ofiterii de protectie a demnitarilor.

Identificarea numarului de mandate de supraveghere video-audio solicitate si identificarea numarului de mandate efectiv obtinute de la procuror sunt alte obiective fixate.

Un alt obiectiv vizeaza determinarea numarului de acte de constatare intocmite care au fost folosite ca mijloace de proba in cauze aflate in stadiul de cercetare penala sau in fata instantelor judecatoresti.

Existenta unor verificari in ultimii cinci ani referitoare la achizitii publice si la fondul operativ, din partea Curtii de Conturi sau a altor institutii, este un alt obiectiv.

Comisia va fi formata din 15 membri, astfel: 7 PSD, 3 PNL, 1 USR, 1 UDMR, 1 ALDE, 1 PMP, 1 minoritati. Presedintele comisiei este de la PSD, vicepresedintele de la PNL, secretarul de la ALDE.