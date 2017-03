Parlamentul European vrea sa impuna vize americanilor, pentru ca SUA nu ridica vizele pentru romani si cetatenii din alte 4 state UE

Romanii si cetatenii altor patru state membre UE pot spera din nou la ridicarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, dupa ce eurodeputatii au cerut inca o data reciprocitate in acest domeniu al vizelor.

Concret, intr-o rezolutie adoptata joi, care nu are caracter obligatoriu, europarlamentarii au cerut Comisiei Europene sa adopte in cel mult doua luni masurile legale necesare pentru a reintroduce temporar vizele pentru cetatenii americani.

Anuntul a fost facut in cadrul sesiunii plenare de joi, scrie site-ul europarl.europa.eu.

Textul pregatit de Comisia de Libertati Civile a fost adoptat prin ridicarea mainilor.

Reamintim ca cetatenii din Romania si din alte patru tari europene – Bulgaria, Croatia, Cipru si Polonia – inca nu pot intra pe teritoriul american fara o viza, in timp ce cetatenii SUA pot calatori fara restrictii in toate statele europene.

Potrivit mecanismului de reciprocitate a vizelor, daca o tara terta nu renunta la cerintele sale in cel mult 24 de luni de cand a fost notificata cu privire la nereciprocitate, Comisia Europeana trebuie sa adopte un act delegat prin care este suspendata scutirea de vize pentru cetatenii acelei tari, pentru 12 luni.

Ca urmare a unei notificari de nereciprocitate din 12 aprilie 2014, Comisia ar fi trebuit sa actioneze inainte de 12 aprilie 2016, insa nu a luat nicio masura legala pana acum, cu toate ca pe 7 aprilie 2016 aparuse informatia ca UE ar putea impune vize americanilor, ca raspuns la modul in care SUA trateaza romanii si cetatenii celorlalte tari.

In luna aprilie 2014, Comisia Europeana fusese notificata ca cinci tari inca nu si-au indeplinit obligatiile fata de UE privind reciprocitatea calatoriei fara vize: Australia, Brunei, Canada, Japonia si SUA.

De atunci, Australia, Brunei si Japonia si-au ridicat cerintele de viza pentru toti cetatenii UE, iar Canada a anuntat ca va face acest lucru in doua etape, intai in luna mai, apoi in decembrie 2017.

Pe 27 martie 2014, oficialii americani promisesera liberalizarea vizelor pentru toti cetatenii UE.