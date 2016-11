Parlamentul European a votat pentru inghetarea negocierilor de aderare a Turciei la UE

Parlamentul European (PE) a votat, joi, pentru inghetarea temporara a negocierilor de aderare a Turciei la UE.

479 de europarlamentari au votat “pentru” acesta motiune, 37 “impotriva”, iar 107 s-au abtinut, informeaza The Independent.

Votul nu are repercusiuni asupra negocierilor, pentru ca Parlamentul European nu are putere legislativa, nu are un rol oficial pentru a declansa un astfel de mecanism. Votul de joi trimite insa un semnal puternic Turciei si exercita presiuni importante asupra Comisiei Europene (CE), care poarta negocierile. Votul de la Strasbourg reprezinta un raspuns la ceea ce se intampla la Ankara de la tentativa esuata de lovitura de stat din iulie, scrie presa straina.

Peste 40.000 de oameni au fost inchisi de la tentativa de lovitura de stat din Turcia, din vara, iar 100.000 de angajati din sectorul public au fost dati afara, multi dintre ei fiind profesori de scoli si universitati.

In ciuda votului de joi, deputatii spun ca Turcia ar trebui sa ramana, totusi, “ancorata” la UE si promit sa isi revizuiasca pozitia atunci cand “masurile disproportionate de represiune” din starea de urgenta instaurata in Turcia vor fi ridicate, se arata pe site-ul Parlamentului European.

“Turcia este un partener important al UE”, spun deputatii. “Dar in parteneriate, vointa de a coopera trebuie sa fie de ambele parti (…). Turcia nu arata vointa politica, actiunile guvernului indeparteaza Turcia de drumul ei european”, mai afirma ei.

Acesta inghetare a negocierilor este criticata de unele voci, care spun ca presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, nu va face decat sa oblige tara sa suporte si alte incalcari ale drepturilor omului.

Inainte de vot, Inaltul Reprezentant UE pentru Politica Externa si de Securitate, Federica Mogherini, afirmase ca “singura cale de a intari democratia din Turcia, cea mai eficienta cale, e sa purtam tratative cu Turcia, sa tinem canalele deschise”.

Daca aceste negocieri se termina fara ca Turcia sa intre in UE, toate partile au de pierdut, a mai spus aceasta.

Delegatia turca la UE a afirmat, dupa votul motiunii, ca este “consternata” de vot, caracterizandu-l insa ca fiind unul “nul”. Aceasta a transmis ca cei care sprijina motiunea sunt “lipsiti de viziune”.

UE a fost de acord sa accelereze tratativele cu Turcia pe tema intrarii acesteia in UE in februarie, ca parte a unui acord, care impunea Turciei sa primeasca refugiatii din Orientul Mijlociu si Africa, ajunsi in Europa si deportati. In plus, Turcia urma sa primeasca un ajutor de circa 2 miliarde de dolari. O parte din aceasta suma a ajuns in tara.

Cum va fi afectat acest acord, in contextul votului de joi, nu se stie inca, afirma publicatia.

Inainte de votul de joi, liderul de la Ankara a declarat ca acest exercitiu este “inutil”, acuzand Europa ca ia partea “organizatiilor teroriste”. Acesta a mai spus ca eforturile Turciei pentru stabilitate si viitor nu vor fi intrerupte de europenii care-si ridica sau coboara mainile.

In ultima vreme, nici Erdogan nu a parut ca vrea ca tara sa sa mai intre in UE, afirmand ca ar putea, la fel de bine, sa se alature Organizatiei de Cooperare de la Shanghai, un bloc economic care include China si Rusia.

O suspendare a negocierilor in vederea intrarii in UE a Turciei nu va putea fi stabilita pana in decembrie, cel devreme, si va fi nevoie de votul fiecaruia dintre statele reprezentate in Parlamentul European.