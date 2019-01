Parlamentul European a adoptat regulamentul care prevede taierea fondurilor UE pentru statele care nu respecta statul de drept

Parlamentul European a votat, joi, raportul referitor la inghetarea fondurilor europene in cazul tarilor membre care nu respecta statul de drept si, la cererea unuia dintre initiatori, a fost retrimis la comisia de specialitate pentru negocierile urmatoare.

Votul privind protectia bugetului UE s-a dat joi la pranz, in plenul de la Strasbourg.

Deputatii europeni urmeaza sa inceapa negocierile cu privire la formularea finala a regulamentului cu ministrii UE, care nu si-au adoptat inca pozitia, votul final fiind dat in Consiliu.

Europarlamentarul finlandez Petri Sarvamaa (PPE), unul dintre raportori si vicepresedinte al comisiei pentru bugete, a precizat ca este nevoie de modificarea regulamentului in vederea protejarii bugetului UE, argumentand ca “subminarea democratiei deschide calea pentru subrezirea altor elemente democratice ale statului”.

“Acest regulament are temeiul legal in regulamentul financiar, art. 3 alin. 22, nu in art .7 din Tratat. Este vorba despre apararea bugetului UE impotriva unor deficiente generalizate”, a mai explicat el, precizand ca, in cazul adoptarii raportului si a propunerii de modificare a regulamentului, “vor fi aceleasi consecinte bugetare pentru fiecare stat membru” in care se constata incalcari ale democratiei.

Prin aceasta initiativa, dezbatuta miercuri seara, Uniunea Europeana isi doreste sa limiteze sau chiar sa inghete finantarea in cazul tarilor membre in care exista deficiente generalizate in aceea ce priveste statul de drept.

In timpul dezbaterilor, comisarul european pentru buget Gunther Oettinger a declarat: “In cazul fiecarui stat trebuie sa ne asiguram ca judecatorii, curtile de justitie sunt impartiale. Din punct de vedere al managementului banilor, sa fie eficient”.

“Articolul 7 din Tratatul UE nu este o chestiune de sanctionare, ci una de protejare a banilor Uniunii Europene. Trebuie sa avem un mecanism cu masuri potrivite care va sanctiona deficientele generalizate in ceea ce priveste statul de drept in statele membre. Trebuie sa fie proportional cu gravitatea abaterii. (…)

Totul trebuie sa fie limpede, sa nu existe zone gri. Trebuie sa existe si flexibilitate, pentru a avea instrumente pentru situatii neprevazute. Mecanismul statului de drept este o piatra de hotar pentru planul financiar 2021 – 2027”, a mai spus acesta.

Comisarul Oettinger a asigurat ca, in ceea ce priveste aplicarea acestui regulament, vor fi primite informatii de la Curtea Europeana si alte institutii europene.

Conform proiectului de lege adoptat de deputatii europeni, guvernele care intervin in instante sau nu reusesc sa combata frauda si coruptia vor risca suspendarea fondurilor UE, precizeaza PE.

Comisia UE, asistata de experti independenti, va avea sarcina de a identifica “deficiente generalizate in ceea ce priveste statul de drept” si de a decide masuri care ar putea include suspendarea platilor din bugetul UE sau reducerea prefinantarii.

Decizia Comisiei va fi pusa in aplicare numai dupa aprobarea Parlamentului si a Consiliului. Odata ce statul membru remediaza deficitele identificate de Comisia Europeana, Parlamentul si ministrii UE pot debloca fondurile, informeaza PE.

Comisia Europeana poate stabili ca statul de drept este amenintat daca sunt subminate una sau mai multe dintre urmatoarele:

buna functionare a autoritatilor care implementeaza bugetul UE;

buna functionare a autoritatilor care efectueaza controlul financiar;

investigarea adecvata a fraudei – inclusiv frauda fiscala -, coruptia sau alte incalcari care afecteaza executia bugetului UE;

control judiciar eficient de catre instantele independente;

recuperarea fondurilor platite in mod necuvenit;

prevenirea si sanctionarea evaziunii fiscale;

cooperarea cu Oficiul European de Lupta Antifrauda si, daca este cazul, cu Parchetul European.

Pentru a asista Comisia va fi stabilit un grup de experti independenti in domeniul dreptului constitutional si financiar, compus dintr-un expert numit de parlamentul national al fiecarui stat membru si cinci experti numiti de Parlamentul European. Grupul va evalua situatia in toate statele membre, anual, si va publica un rezumat al concluziilor sale, mai informeaza PE.

Comisia va putea sa ia anumite masuri, cum ar fi suspendarea angajamentelor, intreruperea termenelor de plata,reducerea prefinantarii si suspendarea platilor.

Conform proiectului adoptat azi, Comisia va prezenta o propunere Parlamentului si ministrilor UE de a transfera o suma care sa corespunda valorii masurilor propuse in rezerva bugetara. Decizia va intra in vigoare dupa patru saptamani, cu exceptia cazului in care Parlamentul, hotarand cu majoritate de voturi exprimate, sau Consiliul, hotarand cu majoritate calificata (astfel incat niciun stat membru sa nu poata bloca o decizie), o modifica sau o resping. Odata ce Comisia Europeana stabileste ca deficientele au fost remediate, suma blocata ar fi deblocata folosind aceeasi procedura.

ziare.com