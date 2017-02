Parlamentul cere SRI sa spuna daca multinationalele din Romania au sprijinit protestele

Seful comisiei parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Adrian Tutuianu (foto), a declarat luni ca va cere Serviciului Roman de Informatii (SRI) raspunsuri cu privire la suspiciunile sale ca multinationalele ar fi sprijinit protestele antiguvernamentale din Romania, explicand ca acest lucru ar incalca legea securitatii nationale.

“Imi pun o intrebare pentru ca, de exemplu, un ziar din Prahova a spus ca salariatii de la o firma cu capital strain au fost fortati sa iasa la miting. Lucrul asta e nelegal.

Chiar nu vreti sa intelegi ce spun eu? Vorbesc de lucruri nelegale. Nu aduc acuze nimanui, dar cred ca institutiile abilitate ale statului trebuie sa ne dea un raspuns (…) Asta e un raspuns pe care il va da SRI. Nu il dau eu”, a declarat Adrian Tutuianu.

Senatorul PSD a explicat ca exista o lege care interzice firmelor straine cu capital strain sa isi foloseasca banii in alte scopuri decat cele proprii.

“Daca o firma foloseste bunurile, capitalul propriu pentru a sprijini anumite activitati, legea 31/1990 spune ca este infractiune. Folosirea creditului sau bunurilor societatii in scopul propriu sau unei alte persoane. Este o discutie de facut si trebuie analizata.

Al doilea lucru, pe mine ma intereseaza din punctul de vedere al securitatii nationale. Exista un articol 11 in legea securitatii nationale, care prevede foarte clar ca, atunci cand se urmareste inlocuirea puterii de stat prin mijloace violente si asa mai departe, problema este una de securitate nationala”, a explicat Tutuianu.

Intrebat ce bunuri a vazut in piata apartinand unor societati, Adrian Tutuianu a rapuns iritat ca masinile cu care se duc angajatii la miting sunt astfel de bunuri.

“Cred ca dumneavoastra nu aveti notiunea de bun. Pai, cand iei masina de la firma, doua, trei, sapte, zece, cand platesti de pe contul firmei masini care merg la activitati de tipul asta, nu e folosirea bunurilor societatii sau creditului ei? Haideti sa fim putin mai analitici si nu doar sa luam asa ceea ce pare senzational”, a mai spus Adrian Tutuianu.

Sambata, deputatul Liviu Plesoianu, vorbind despre protestul sutelor de mii de oameni care au iesit in Bucuresti si in orasele tarii, a spus: “Romania sa nu mai fie o colonie unde multinationalele fac revolutii in Bucuresti”.

ziare.com