Parlamentul a votat: Pedepse executate la domiciliu si inchisoare de weekend. Legea merge la promulgare

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul legislativ privind masurile alternative de executare a pedepselor. Au fost 170 de voturi pentru, 81 impotriva si 6 abtineri.

Legea urmeaza acum sa mearga la presedintele Klaus Iohannis, dar ramane insa de vazut daca seful statului o va promulga. Opozitia a anuntat deja ca va sesiza proiectul la Curtea Constitutionala.

Potrivit proiectului, prin decizia judecatorului, condamnatii pentru fapte fara violenta, care nu sunt recidivisti si care au o pedeapsa de maximum cinci ani, beneficiaza de masura arestului la domiciliu sau in zilele de sambata si duminica.

Proiectul de lege a trecut tacit de Senat in luna noiembrie 2017.

“Nu imi face nicio placere sa vin la microfon si sa vorbesc despre acest proiect depus de colegii senatori ai PSD si pe care grupul PNL nu il va sustine. PNL nu va vota acest proiect in forma iesita din Comisia Juridica, pentru ca nu mai are absolut nicio legatura cu ceea ce au gandit colegii nostri si nici nu scopul urmarit, anume: de a contribui la degrevarea penitenciarelor de aglomerarea existenta in prezent si de a fi alaturi de o eventuala lege pentru prevenirea si reducerea recidivei.

Acestea doua erau proiectele necesare pentru ca in penitenciare sa se produca o adevarata reforma. Din nefericire, ati pervertit ambele masuri. Pe de o parte, aceste masuri alternative au devenit un instrument prin care din masuri alternative la executarea pedepselor cu inchisoarea, dumneavoastra ati elaborat un proiect prin care introduceti ca inovatie juridica masuri alternative la liberarea conditionata. Asta este efectul amendamentelor care au fost depuse in Comisia Juridica”, a spus deputatul PNL Gabriel Andronache.

De asemenea, Gabriel Andonache a sustinut ca proiectul nu mai reprezinta ceea ce a vrut PNL sa modifice cand l-a depus in Parlament, iar PNL va ataca modificarile la Curtea Constitutionala.

“Pe cale de consecinta, acest proiect asa cum a iesit din Comisia Juridica nu mai reprezinta vointa initiatorilor, nu mai reprezinta sub nicio forma ceea ce a dorit PNL prin depunerea proiectului de lege.

Prin cale de consecinta, vom vota impotriva acestui proiect si ne determinati, din pacate, sa il atacam la CCR, pentru a vedea daca modificarile pe care le-ati propus sunt intrunesc elementele de constitutionalitate sau sunt neconstitutionale”, a adaugat Andornache.

Luni, Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a dat raport favorabil proiectului, cu 13 voturi “pentru”, noua voturi “impotriva” si doua abtineri.

In 11 aprilie, Comisia Juridica a decis ca persoanele condamnate pentru infractiuni cu violenta sau care au profitat de starea de neputinta fizica sau psihica a victimei, persoanele condamnate pentru coruptie si persoanele recidiviste nu vor putea sa isi ispaseasca pedeapsa acasa sau in weekend.

De asemenea, Comisia Juridica a statuat ca “masura alternativa de executare a pedepsei privative de libertate a executarii la domiciliu consta in executarea la domiciliu a pedepsei privative de libertate cu supraveghere din partea unor lucratori anume desemnati de catre Ministerul Afacerilor Interne cu sau fara bratara electronica”.

Initial, proiectul prevedea masuri de arest la domiciliu si pentru categoriile enumerate mai sus, iar presedintele Comisiei Juridice, Eugen Nicolicea, a spus ca modificarile au fost aduse, deoarece “opinia publica nu doreste asa ceva”.

O alta prevedere stabileste ca judecatorul de supraveghere a privarii de libertate va dispune stabilirea unei masuri alternative de libertate pentru persoanele care au executat, fara a fi sanctionate, jumatate din fractia minima de executat in sistemul penitenciar.

Astfel, hotararea privind stabilirea masurii aplicarii acesteia se comunica detinutului in termen de 3 zile de la pronuntare, iar in situatia in care a fost amanata aplicarea unei masuri alternative de executare a pedepsei, detinutul poate contesta hotararea tot in 3 zile de la comunicare ei, la judecatoria din raza locului de detinere, dar hotararea pronuntata de judecatorie este definitiva.

Potrivit amendamentelor adoptate de Comisia Juridica, masurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate sunt masuri de natura judiciara, dispuse de judecatorul de supraveghere a executarii pedepsei, constand in inlocuirea masurii executarii pedepsei principale cu inchisoarea in regim de detentie cu masura executarii acesteia la domiciliu, in libertate sau in regim special penitenciar.

Astfel, judecatorul de supraveghere a executarii pedepsei poate dispune una dintre masurile alternative pentru persoanele condamnate, care au efectuat fractia de 1/5 din pedeapsa necesara pentru luarea in discutie a regimului de detentie, membrii comisiei au decis ca este vorba despre persoane condamnate la pedepse de pana la 5 ani.

Proiectul mai prevede ca masurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate sunt:

- executarea la domiciliu a pedepsei,

- executarea fractionata a pedepsei privative de libertate in timpul saptamanii la domiciliu si in zilele de sambata si duminica intr-un centru special infiintat pentru aceasta masura de executare,

- executarea pedepsei in regim mixt, la domiciliu, cu prestarea de zile de munca in folosul comunitatii in echivalent.

ziare.com