Parlamentarii USR au intrat in greva japoneza

Parlamentarii Uniunii Salvati Romania au intrat in greva japoneza, purtand banderole cu mesajul “Fara penali”, a anuntat, luni, presedintele partidului, Dan Barna.

“De astazi, deputatii si senatorii USR sunt in greva japoneza, purtam pe brate aceste banderole cu ‘Fara penali’ pentru ca aici este acum societatea. Miercuri avem motiunea de cenzura. Astazi vom distribui colegilor parlamentari PSD scrisoarea care a fost depusa vineri la liderul de grup, prin care le cerem sa ii retraga sprijinul parlamentar domnului Liviu Dragnea pentru ca situatia in care se afla domnul Dragnea incalca insasi Codul de conduita al PSD.

Atunci, daca acest partid pretinde ca guverneaza pentru Romania si nu exclusiv pentru Liviu Dragnea, cum a dovedit in ultimul an si jumatate, va trebui sa respecte propriile reguli, daca nu regulile statului”, a declarat Dan Barna, la Parlament.

El a spus ca a pregatit cateva zeci de mii de banderole care vor fi distribuite cetatenilor si parlamentarilor care doresc acest lucru.

“Vom distribui aceste banderole – am pregatit cateva zeci de mii – cetatenilor care vor veni miercuri, incepand cu ora 12,00 in Parcul Izvor in perioada votarii motiunii de cenzura. Invitam toti cetatenii sa fie alaturi de ceea ce inseamna democratia si sa ceara demisia lui Liviu Dragnea si demisia acestui Guvern care taraste Romania afara din Europa”, a adaugat Barna.

El a precizat ca greva japoneza este primul pas, mentionand ca se poate ajunge la greva generala in cazul in care Codul penal va fi adoptat prin ordonanta de urgenta.

“In situatia in care vom ajunge la ordonanta de urgenta, care va fi clar si explicit pe nume personal, se poate merge mai departe spre o greva generala, pentru ca Romania nu trebuie sa accepte. (…) In momentul de fata Romania este la un pas spre dictatura, pe care, daca il face si acceptam ca un dublu condamnat penal sa conduca Camera Deputatilor, inseamna ca renuntam la viitor”, a adaugat Barna.

ziare.com