Parlamentarii PSD-ALDE din Comisia SRI au refuzat audierea lui Dragnea dupa Coldea

Cu toate ca ameninta cu dezvaluiri si cere de mai multe luni sa fie audiat de Comisia de Control SRI, Liviu Dragnea trebuie sa mai astepte, pentru ca parlamentarii PSD-ALDE din comisie au refuzat, marti, audierea mai rapida a liderului PSD.

Si asta dupa ce presedintele Comisiei, Claudiu Manda (PSD), a anuntat luni ca s-a decis ca audierea lui Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, sa fie amanata pentru saptamana viitoare, dupa congresul PSD de sambata.

In sedinta Comisiei SRI de astazi, deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a propus ca Liviu Dragnea sa fie audiat peste doua saptamani, imediat dupa Coldea, insa parlamentarii Puterii s-au opus.

“Am solicitat sa fie audiat si dl Dragnea, dupa dl Coldea, care este audiat saptamana viitoare. Eu am propus ca domnul Dragnea sa fie audiat pe 20 martie. S-a supus votului propunerea mea si cei de la PSD si ALDE s-au opus. Au fost 3 voturi pentru si 4 impotriva. Au votat ‘impotriva’ toti cei de la PSD si ALDE, mai putin dl Manda, care nu a fost prezent”, a declarat pentru Ziare.com deputatul Lucian Stanciu-Viziteu (USR).

Conform site-ului Camerei Deputatilor, parlamentarii Puterii din Comisia SRI, in afara de presedintele Claudiu Manda, sunt: vicepresedintele Marian Cucsa (ALDE), Doina Fedorovici (PSD), Oana Florea (PSD) si Nicolae Marin (PSD).

Intrebat de ce s-au opus chiar parlamentarii apropiati lui Liviu Dragnea, cata vreme liderul PSD a cerut insistent sa fie audiat in Comisia SRI, deputatul USR a replicat: “Dansul vrea, dar chiar daca e presedintele Camerei Deputatilor daca nu il invitam noi, nu poate sa vina singur”.

“Eu am propus oficial comisiei sa il chemam, iar cei de la PSD si ALDE s-au opus. Nu au argumentat, au spus ca vom discuta alte zile sau asa ceva”, ne-a mai declarat Lucian Stanciu-Viziteu.

Contactat de Ziare.com, vicepresedintele Comisiei de Control SRI, Marian Cucsa (ALDE), ne-a explicat ca dupa gen. Coldea trebuie neaparat audiat Traian Basescu, pentru ca asa s-a stabilit, acesta fiind motivul pentru care a fost respinsa audierea lui Liviu Dragnea.

“Este doar o amanare, pentru a stabili un calendar. Saptamana viitoare il avem pe dl Florian Coldea, am trimis solicitare catre dl Traian Basescu pentru audiere si vom lua in discutie o data cand il vom audia pe dl Dragnea.

E o amanare pentru luarea deciziei, pentru ca dl deputat a propus o data care se suprapunea cu o posibila viitoare audiere a dl Basescu. In momentul in care am facut calendarul de audieri (votat inclusiv de dl deputat), am stabilit ca dupa audierea dl Coldea il vom audia pe dl Basescu. Or, daca mergem dupa o logica, s-ar suprapune cele doua audieri”, a argumentat deputatul ALDE.

Intrebat de ce nu a fost audiat Liviu Dragnea printre primii, tinand cont de acuzatiile si criticile lansate de el in spatiul public, dar si de faptul ca liderul PSD a cerut de mai multe ori sa fie chemat la comisie, Marian Cucsa a subliniat: “Hotararile comisiei le luam in comisie”.

“Audierea dl Dragnea a fost luata in calcul inca din luna decembrie. Va fi audiat si dl Dragnea. Cu siguranta va vom comunica data cand va fi audiat”, a mai adaugat acesta.