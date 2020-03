Parlament: Angajatorii trebuie sa dea liber parintilor cand se inchid scolile si sa-i plateasca cu maximum 75% din salariul mediu pe tara

Angajatorii vor fi obligati sa acorde zile libere platite unuia dintre parinti, in cazul in care scolile se inchid din cauza unor situatii extreme.

Aceasta initiativa legislativa a fost adoptata, joi, in unanimitate, de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.

Prevederea se aplica in cazul parintilor care au copii cu varsta pana in 12 ani sau daca au copii cu dizabilitati – pana la 18 ani.

Indemnizatia pentru fiecare zi libera se poate plati in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile de lucru, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de stat. Sumele pentru plata indemnizatiei se iau din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Pana la inchiderea anului fiscal, sumele decontate vor fi inapoiate Fondului potrivit unei proceduri stabilite de Guvern.

Numarul zilelor libere acordate va fi stabilit de Executiv.

Comisia pentru Munca a Camerei Deputatilor a dat, joi dimineata, raport favorabil proiectului de lege, conform Agerpres.

Potrivit amendamentelor decise in comisie, zilele libere se acorda in cazul in care locul de munca nu permite sa se lucreze la domiciliu sau telemunca.

ziare.com